شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشوف أو تسمع حاجات غريبة.. الصداع النصفى قد يكون السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفى من المشاكل الصحية الشائعة، ومن أعراضه الألم الشديد وأعراض جسدية أخرى مرتبطة به يمكن أن تكون مثيرة للقلق، بالإضافة إلى رؤية أو سماع أشياء غير موجودة، وفى هذا التقرير نتعرف على المزيد عن الهلاوس المرتبطة بالصداع النصفى، وبحسب موقع "HEALTH" فإن الهلوسة المرتبطة بالصداع النصفى - الرؤية أو السمع أو ربما شم أشياء غير موجودة - يُشار إليها بشكل أكثر شيوعًا باسم هالة الصداع النصفى، وهى مؤقتة وواحدة من المراحل الأربع المحتملة للصداع النصفى.

ويمكن أن تستمر هالة الصداع من بضع دقائق إلى ساعة وغالباً ما تأتى ببطء قبل أن يبدأ ألم الصداع، على الرغم من أنها يمكن أن تحدث أيضًا مع الصداع، فإنها بمثابة تحذير من أنك على وشك الإصابة بالصداع ، لكنه قد لا يحدث فى كل مرة، ومن الممكن أيضًا أن تكون لديك هالة دون أى صداع. ما هى هالة الصداع النصفى؟ ما هى هالة الصداع النصفى؟ تنتج هالة الصداع النصفى عن اضطراب كهربائى فى الدماغ يبدأ فى الفص القذالى وينتشر عبر الدماغ من الأمام "نحو مقدمة الرأس".

يتم تحديد نوع الهالة التى تواجهها من خلال المناطق المتأثرة بهذا النشاط الكهربائى المتغير على سبيل المثال، يعالج الفص القذالى الرؤية، لذلك من المرجح أن ترى الهلوسة البصرية إذا تأثرت هذه المنطقة. أنواع الهلوسة فى الصداع النصفى أنواع الهلوسة فى الصداع النصفى فى حين أنه من الممكن أن يكون لديك هلوسة بصرية أو شمية أو سمعية بالإضافة إلى تغيرات حسية أخرى، فإن الاضطرابات البصرية هى النوع الأكثر شيوعًا من الهالة، ويمكن لطبيبك أن يساعدك فى تحديد ما إذا كنت تعانى من هالة الصداع النصفى بناءً على وصفك وتوقيت الأعراض (متى تبدأ، ومدة استمرارها، ووجود الصداع أو عدمه).

الهلوسة البصرية الهلوسة البصرية عادة ما تكون تشوهات فى الرؤية، بدلا من رؤية شىء غير موجود.

وقد تشمل الهالة البصرية وجود نقطة عمياء أو رؤية ومضات أو خطوط متعرجة من الضوء، أو تموج أو ضبابية، أو عوائم، أو دائرة وامضة ضبابية.

ويعانى جميع الأشخاص تقريبًا "98%" الذين يعانون من هالة الصداع النصفى من اضطرابات بصرية، وفقًا لدراسة نشرت فى مجلة Scientific Reports. هلوسات سمعية هلوسات سمعية أبلغ بعض الأشخاص عن سماع موسيقى أو ضوضاء أو أصوات قبل أو حتى أثناء مرحلة الصداع نفسها، لكن هذه التقارير غير شائعة نسبيًا.

قد يكون للهلوسة السمعية - المعروفة باسم الباراكوسياس - علاقة أكبر بالظروف المصاحبة، مثل الاكتئاب أو الاضطرابات النفسية الأخرى، أكثر من الصداع النصفى نفسه. الهلوسة الشمية الهلوسة الشمية قد تنطوى الهلوسة الشمية على شم الدخان أو الغاز أو أنواع أخرى من الروائح، وفقًا لتقرير حالة نُشر في مجلة Frontiers in Neurology.

كما هو الحال مع الهالة السمعية، يتم الإبلاغ عن الهلوسة الشمية بشكل غير متكرر، فى حين أن هناك تقارير عن حدوث هذه الأعراض قبل أو أثناء بداية ألم الصداع، إلا أنها لا تعتبر نوعًا من الهالة، وفقًا لجمعية الصداع الأمريكية، على الرغم من أنها قد تحدث قبل بضع دقائق إلى يوم من بداية ألم الصداع.

أعراض هالة الصداع النصفى الأخرىبالإضافة إلى الهلوسة والاضطرابات البصرية، قد تشمل هالة الصداع النصفى أيضًا ما يلى..

- صعوبة فى التحدث

- فقدان الوعى

- ضعف العضلات أو الشلل

- تنميل أو وخز، خاصة فى الوجه أو اليدين أو في أحد جانبى الجسم

- مشية غير مستقرة

- دوار