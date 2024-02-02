شكرا لقرائتكم خبر عن متى يمكن للزوجة الحمل بعد إزالة وسيلة تنظيم النسل؟ استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك وسائل لمنع الحمل كثيرة، كاللولب والحبوب والحقن، وجميعها تؤدي نفس الغرض وهو تنظيم النسل، وعند القيام بالتوقف عن استخدام إحداها تسأل النساء متي يمكنهن الحمل؟

أجاب عن هذا السؤال الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من النساء بعد توقف استخدامهن لوسائل تحديد النسل يمكنهن الحمل في غضون عام، ولكن هذا يحدد وفقا لنوع الوسيلة المستخدمة.

وأوضح، أن النساء اللاتى يستخدمن وسيلة الحمل الهرمونية، أي حبوب منع الحمل أو الحقن، يحتجن إلى 6 شهور بحد أقصى حتي تتنظم لديهن موعد الدورة الشهرية، وأيضا مواعيد التبويض، وذلك لكي يحصل الجسم علي توازن هرموني محدد.

وأستكمل حديثه مشيرا إلى أن النساء اللاتي يستخدمن اللولب، قد تنتظم لديهن مواعيد الدورة الشهرية، والخصوبة بعد وقت قصير من إزالة اللولب لدى بعضهن، ولكن بحد أقصى يحتجن إلى عام لكي تعود خصوبتها بسرعة.

وأكد استشاري النساء والتوليد أن هناك بعض المعايير التي يجب التعرف عليها لأنها يمكن أن تكون سببا واضحا في تأخر الحمل، ومنها السن، فبعد بلوغ 35 عاما تقل الخصوبة لدى النساء بنسبة ضعيفة، لافتا إلى أن الصحة العامة لدى النساء أيضا تعتبر عاملا مهما لتأخر الإنجاب، فمثلا الإصابة باضطرابات الغدة الدرقية، والسكر، والقلب، وارتفاع ضغط الدم، جميعها أمراض قد تكون سبب في إعاقة الحمل، لذا يجب علاجها في حالة التخطيط للحمل.