شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات أساسية لمعرفة حالة الكبد والوقاية من الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الكبد العديد من الوظائف الحيوية، منها تصفية جميع السموم كما أنه مركز التمثيل الغذائي في الجسم، ووفقا لموقع " healthsite"، إذا توقف الكبد عن أداء هذه الوظائف، فلن يتمكن الجسم من تصفية السموم وسيؤثر ذلك على صحتنا العامة ويؤدي أيضًا إلى أمراض الكبد الدهنية، وفيما يلي الوظائف الثلاث الأساسية للكبد:

الاستقلاب

إزالة السموم

تخزين المواد الغذائية

هناك اختبارات خاصة للتحقق من وظائف الكبد المثلى تسمى اختبارات وظائف الكبد، والغرض الرئيسي من اختبار وظائف الكبد هو التأكد من وظيفة الكبد ومتابعة حالته الصحية، وهناك معايير معينة لهذا الاختبار تساعد على تحديد الحالة الصحية للكبد:

مستويات الانزيمات في الجسم:

وهى التي تكتشف ما إذا كان هناك التهاب في الكبد، حيث إن ارتفاع كمية الأنزيم يكون بمثابة إنذار مبكر لضعف صحة الكبد.

البروتينات

يتمثل دور الكبد في تصنيع البروتين والألبومين بشكل فعال في النظام، وظيفة الألبومين هي الحفاظ على حجم الدم ومنع تسربه، يمكن لاختبارات وظائف الكبد تتبع وظيفة بروتين الألبومين وكيف يساعد الكبد في تخليقه بشكل يومي.

اختبار مستويات البيليروبين

يشير ارتفاع البيليروبين إلى خطر الإصابة باليرقان، وظيفة الكبد هي استقلاب البيليروبين وطرده من الجسم عن طريق الفضلات، لكن في بعض الأحيان، لا يتمكن الكبد التالف من القيام بذلك وقد ترتفع مستويات البيليروبين، ستكون اختبارات وظائف الكبد قادرة على فحص وتتبع مستويات البيليروبين.