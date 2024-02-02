شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى يخفف أعراض التهاب المفاصل لدى مرضى الصدفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب المفاصل الصدفي اضطراب معقد يسبب التهاب فى المفاصل يصيب بعض مرضى الصدفية ويتغير من موسم إلى آخر وحتى من يوم لآخر، والأدوية هي أساس معظم خطط علاج مرض التهاب المفاصل الصدفى لمنع الالتهاب ولكن إلى جانب هذه الأدوية، قد تكون بعض الطعمة لتحسين أعراضك، بحسب موقع "health".

نظام غذائي صحي لالتهاب المفاصل الصدفيلا يوجد نظام غذائي واحد لالتهاب المفاصل الصدفي مناسب لكل شخص يعاني منه وبغض النظر عن ذلك، يمكن أن تلعب التغذية دورًا مهمًا في ما تشعر به. الالتهاب المزمن هو جوهر التهاب المفاصل الصدفي. تلعب الوراثة والبيئة دورًا رائدًا في زيادة هذا الالتهاب، لكن عوامل نمط الحياة مثل التغذية تؤثر أيضًا عليه (مما يجعله أسوأ أو أفضل).

وفقًا لمقال نُشر في مجلة مضادات الأكسدة، من المرجح أن تؤدي الأنظمة الغذائية التي تحتوي على معدلات عالية من الدهون المشبعة (مثل اللحوم المصنعة) ونسبة عالية من الكربوهيدرات إلى زيادة الالتهاب في الجسم. من ناحية أخرى، يبدو أن الفواكه والخضروات المليئة بمضادات الأكسدة (مثل: حمية البحر الأبيض المتوسط) لها تأثيرات مفيدة على الجهاز المناعي، وبالتالي قد تقلل مستويات الالتهاب.

الأطعمة المفيدة للالتهاباتوفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد، هناك بعض الأطعمة المعروفة بمحاربة الالتهاب. فكر في دمج هذه العناصر في نظامك الغذائي الأسبوعي:

-القهوة والكاكاو والشاي الأخضر

-الأسماك الدهنية (السلمون والسردين والماكريل)

-زيت بذور الكتان

-الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول (العنب الأحمر والخوخ

-المكسرات والبذور

-زيت الزيتون

-الخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول (البصل، والسبانخ، واللفت، والكرنب الأخضر)





الأطعمة الضارة بالالتهابهناك أطعمة أخرى قد تساهم في حدوث التهاب في جسمك. ابتعد عن هذه العناصر إذا كنت تحاول تخفيف أعراض التهاب المفاصل الصدفي:





الأطعمة المقلية الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة (السمن النباتي والفشار القابل للتسخين في الميكروويف)

اللحوم المصنعة (السجق و والهامبرجر)

اللحوم الحمراء (شرائح اللحم)

الصودا السكرية

الخبز الأبيض والمكرونة