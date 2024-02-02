شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تزداد آلام الظهر في الشتاء؟ 3 نصائح تساعد فى تقليل الألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدي فصل الشتاء إلى تفاقم آلام العظام المزمنة منها الالآم الظهر المزمنة، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى ألم العضلات وتقلصها، مما يزيد من الشعور بعدم الراحة، وينطوي الحفاظ صحة العمود الفقري خلال فصل الشتاء على نهج متعدد الأوجه.

قال الدكتور بهاء مقلد استشارى جراحة العظام جامعة القاهرة، إن هناك طرقا تساعد على التغلب على برودة الطقس وتأثيرها على العظام

والتى تشمل النقاط التالية:

ممارسة التمارين بشكل منتظم

تساعد تمارين التمدد على دعم العمود الفقري وتقليل الإجهاد، يمكن أن تعزز المرونة، وتمنع تيبس العضلات الذي يتفاقم بسبب الطقس البارد، قد يوصى لبعض الحالات بحقن العمود الفقري لتخفيف الانزعاج المستمر.

آلام الظهر المزمنة

تختلف العلاجات الطبية لآلام الظهر المزمنة، بدءًا من مسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات إلى العلاج الطبيعي، قد يستفيد المرضى أيضًا من الرعاية بتقويم العمود الفقري أو الوخز بالإبر لمعالجة المشكلات الأساسية التي تساهم في آلام الظهر.

تعديلات نمط الحياة

بالإضافة إلى ذلك، فإن تعديلات نمط الحياة، مثل ارتداء أحذية مريحة العظام، يمكن أن توفر الراحة، ويجب على الأفراد الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة استشارة الطبيب للحصول على المشورة الطبية وخطط العلاج.