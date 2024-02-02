شكرا لقرائتكم خبر عن لو سكرك انخفض.. اعرف الأعراض والتصرف الأمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض نسبة السكر فى الدم مشكلة شائعة تصيب الكثير من الأشخاص لكن يجب أن ينتبه مريض السكر لها حتى لا تتسبب فى حدوث مضاعفات.

قال الدكتور أحمد السنهورى، أخصائى الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، إن أعراض انخفاض نسبة السكر فى الدم تشمل: شحوب الوجه، الصداع، الجوع أو الغثيان، سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها، التعب والإرهاق، التوتر و القلق، العرق، صعوبة التركيز، الدوخة أو الدوار، وخز أو خدر في الشفتين أو اللسان.

وأوضح أن أعراض انخفاض السكر تتطور أيضا مع زياده الهبوط لتصل إلى التشوش أو السلوك غير الطبيعى، مثل عدم القدرة على إكمال المهام الروتينية، فقدان التناسق، التلعثم، الرؤية الضبابية، الكوابيس أثناء النوم، وقد تصل لفقدان الوعى وتشنجات فى الحالات الشديدة.

وأكد أنه يجب على المريض أن يعرف أعراض انخفاض السكر ويكون على دراية كاملة بها لكى يقيس السكر إذا شعر بالأعراض ويتناول بعض الأطعمة أو المشروبات التى ترفع مستوى السكر فى الدم.

وبحسب موقع مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى فإن انخفاض السكر أكثر شيوعاً لدى مرضى السكر من النوع الأول، ويحدث عندما ينخفض مستوى السكر إلى أقل من 70 ملجم/ديسيلتر.

ومن أسباب انخفاض سكر الدم تناول كمية كبيرة من الأنسولين، عدم تناول كمية كافية من الكربوهيدرات مقارنة بكمية الأنسولين التى تتناولها، توقيت تناول الأنسولين أو الطقس الحار والرطب.