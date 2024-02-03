نصائح فعالة للتخلص من مشاكل التنفس في الشتاء



بيروت - نادين محمد - طقس الشتاء البارد و الجفاف قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي مثل تهيج الرئة ونزلات البرد والسعال والتهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية. بالإضافة إلى ذلك، يواجه بعض الأفراد مشاكل أخرى في التنفس في فصل الشتاء. يؤدي الطقس البارد إلى تهيج المسالك الهوائية، مما يؤدي إلى تشنج قصبي، وهي حالة تنقبض فيها المسالك الهوائية، مما يسبب ضيق التنفس وألم الصدر. إذا كنت تعاني من هذه المشكلات، فإليك بعض النصائح لعلاج هذه المشكلة في المنزل.

طقس الشتاء البارد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي-المصدرfreepik



لماذا تزداد مشاكل التنفس في الشتاء؟



يمكن أن تتفاقم مشاكل التنفس خلال فصل الشتاء بسبب عدة عوامل.منها الهواء البارد والجاف المرتبط عادة بأشهر الشتاء. يمكن للهواء البارد أن يهيج المسالك الهوائية ويؤدي إلى انقباضها، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من حالات مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن. وهذا يجعل التنفس أكثر صعوبة ويمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الصفير والسعال وضيق التنفس .أيضًا، يساهم التلوث والضباب والحساسية الموسمية أيضًا في مشاكل التنفس أثناء الطقس البارد.

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مشاكل التنفس الشائعة والشتاء



مشاكل الجهاز التنفسي الأكثر شيوعًا خلال هذا الموسم وهي:



الأنفلونزا



ينتشر فيروس الأنفلونزا بسهولة في الأشهر الباردة، مما يسبب أعراض مثل الحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن يؤدي إلى التهاب رئوي أو يؤدي إلى تفاقم أمراض الجهاز التنفسي الموجودة.

نزلات البرد:



تزدهر الفيروسات الأنفية في الطقس البارد، مما يؤدي إلى الإصابة بنزلات البرد. تشمل الأعراض احتقان الأنف وسيلان الأنف والعطس والتهاب الحلق ، مما يسبب غالبًا صعوبات في التنفس، خاصة عند الأفراد الذين يعانون من أمراض تنفسية كامنة.



الربو:



الهواء البارد والجاف يمكن أن يؤدي إلى نوبات الربو لدى الأفراد المعرضين للإصابة. ونتيجة لذلك، يتفاقم التهاب مجرى الهواء، مما يؤدي إلى السعال والصفير وضيق الصدر وصعوبة التنفس.

الهواء البارد يؤدي إلى نوبات الربو-المصدرfreepik

مرض الانسداد الرئوي المزمن



يؤدي الهواء البارد إلى تفاقم أعراض مرض الانسداد الرئوي المزمن، مما يسبب زيادة السعال وضيق التنفس، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة.

الالتهاب الرئوي



يمكن أن يتطور الالتهاب الرئوي الجرثومي أو الفيروسي بعد إصابة الجهاز التنفسي مثل الأنفلونزا أو بسبب التعرض للهواء البارد. قد تعاني من أعراض مثل الحمى والسعال مع المخاط وألم في الصدر وصعوبة في التنفس.

طرق التعامل مع مشاكل التنفس في الشتاء



استنشاق البخار

يعد استنشاق البخار طريقة بسيطة وفعالة لتخفيف الاحتقان وفتح الشعب الهوائية. لأن استنشاق الهواء الدافئ الرطب يساعد في تخفيف المخاط وتخفيف صعوبات التنفس. إن إضافة الزيوت الأساسية مثل الأوكالبتوس أو النعناع إلى البخار يمكن أن يوفر فوائد إضافية عن طريق تنظيف الممرات الأنفية وتقليل الالتهاب.



النظاف



يعد الحفاظ على بيئة داخلية نظيفة أمرًا هامًا لتقليل التعرض للملوثات والمواد المسببة للحساسية المحمولة جواً والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم أعراض الجهاز التنفسي.



التنفس الأنفي



تشجيع التنفس الأنفي، خاصة أثناء النشاط البدني أو التعرض للهواء البارد، يمكن أن يساعد في تصفية الهواء وتدفئته وترطيبه قبل أن يصل إلى الرئتين.

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تنقية الهواء



يساعد جهاز تنقية الهواء في إزالة الملوثات والمواد المسببة للحساسية المحمولة جواً من الهواء الداخلي، مما يخلق بيئة أكثر صحة للأفراد الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي .

تمارين التنفس



ممارسة تمارين التنفس ، مثل التنفس البطني، يمكن أن تساعد في تحسين وظائف الرئة وتعزيز قوة عضلات الجهاز التنفسي. تركز هذه التمارين على تقنيات التنفس العميق والبطيء التي يمكنها زيادة سعة الرئة وتقليل ضيق التنفس وتعزيز الاسترخاء.



الغرغرة بالمياه المالحة



الغرغرة بالماء المالح هو علاج طبيعي يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل الالتهاب وتخفيف أعراض الجهاز التنفسي مثل السعال والاحتقان. تتمتع المياه المالحة بخصائص مضادة للميكروبات يمكن أن تساعد في قتل البكتيريا والفيروسات في الحلق والممرات الأنفية، مما يوفر الراحة من التهابات الجهاز التنفسي.

المصدر:

Healthywomen.

