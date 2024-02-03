شكرا لقرائتكم خبر عن دايت مريض السكر.. خطة نظام غذائى لمدة 7 أيام لتنظيم السكر فى الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للأشخاص المصابين بالسكري، ويلعب النظام الغذائي المتوازن دورًا رئيسيًا في إدارة هذه الحالة، في هذا التقرير نتعرف على خطة نظام غذائي بسيطة وفعالة لمدة 7 أيام للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اليوم 1

ابدأ مع 2 فطيرة محشوة بالخضار أضف دفعة من البروتين مع بيضة واحدة و1-2 خبز محمص من القمح الكامل، تناول الشاي أو القهوة بدون سكر أو حليب قليل الدسم استمتع بالفواكه ذات نسبة السكر في الدم المنخفضة مثل التوت أو الجوافة.

لتناول طعام الغداء والعشاء

تناول 1-2 من خبز الشعير، بالإضافة إلى الخضار المطبوخ، وكذلك قم بتضمين مصدر البروتين مثل العدس أو الدجاج مع طبق السلطة الخضراء.

تناول حصة من الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم ولا تنسى طبق السلطة في العشاء مع كوب من اللبن الرائب.

اليوم 2

تناول الحليب مع الشوفان وقم بإقرانها مع بياض بيضتين و1-2 خبز محمص من خبز القمح الكامل.

تناول الشاي أو القهوة بدون سكر أو حليب قليل الدسم.

تناول الفواكه منخفضة نسبة السكر في الدم

اتبع هذا النمط للأيام المتبقية من الأسبوع ولكن ضع الأمور التالية في الاعتبار:الترطيب

ابدأ يومك بشرب كوب من الماء لتجديد السوائل، وكذلك يمكنك نقع بذور الحلبة، المعروفة بخصائصها في تنظيم نسبة السكر في الدم، طوال الليل وتناولها في الصباح.

الدهون الصحية

أضف جرعة يومية من الدهون الصحية إلى نظامك الغذائي. اختر من بين 8-10 حبات من اللوز، أو حفنة من الجوز، أو 1-2 ملاعق صغيرة من بذور الكتان توفر هذه المصادر لأحماض أوميجا 3 الدهنية العناصر الغذائية الأساسية مع دعم الصحة العامة، يساعد إدراج الدهون الصحية في الحفاظ على مستويات مستقرة للسكر في الدم.

تجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم

تجنب الأطعمة التي يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم مثل: الدقيق المكرر، لأنه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات الجلوكوز.

قلل من تناول سكر المائدة وتجنب الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم مثل الموز والعنب والبطاطس والبطاطا الحلوة.

تناول وجبات متوازنة

اصنع وجباتك بتوازن مدروس بين الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والأطعمة الغنية بالألياف. توفر الحبوب الكاملة إطلاقًا مستدامًا للطاقة، وتساعد البروتينات الخالية من الدهون في صيانة العضلات، وتساهم الألياف في صحة الجهاز الهضمي يضمن هذا الثلاثي مزيجًا شاملاً من العناصر الغذائية.

التحكم بكميات الطعام

الحفاظ على الوعي بتناول كميات أقل من الطعام لإدارة السعرات الحرارية بشكل فعال، لأن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي إلى تدفق غير ضروري من السعرات الحرارية والسكريات استخدم أطباقًا أصغر حجمًا، وامضغها ببطء، وتذوق كل قضمة.