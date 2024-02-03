شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك دور برد أو كحة.. هل يمكن للعسل أن يساعد فى تخفيف السعال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد السعال الناتج عن التهابات الجهاز التنفسي مثل نزلات البرد أمرًا شائعًا في هذا الوقت من العام، قد يكون العلاج الفعال للسعال المزعج موجودًا في مخزن مطبخك، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

تقول الدكتورة أنجيلا ماتكي، طبيبة الأطفال في مركز Mayo Clinic للأطفال، إن العسل يمكن أن يساعد في تهدئة السعال لدى البالغين والأطفال. لكنها تقول، لا تعطي العسل أبدًا لطفل يقل عمره عن عام واحد.

أضافت الدكتورة ماتكي: "العسل آمن لأي شخص يبلغ من العمر سنة واحدة فما فوق، وقد ثبت أنه فعال وآمن لكل من الأطفال والبالغين"، إن إضافة العسل إلى الماء الدافئ أو الشاي، أو مجرد ملعقة من العسل نفسه يمكن أن يساعد في علاج السعال، مؤكدة، "لقد ثبت أنه أكثر فعالية من أدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية"، يساعد العسل عن طريق تهدئة الحلق وتغليف مستقبلات السعال.

فيما يلي توصياتها للأطفال فوق سن سنة..

يمكنك البدء بنصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة صغيرة، أي نوع من السوائل الدافئة، وعندما يكبرون ويصبحون قادرين على ابتلاع العسل بسهولة أكبر، يمكنك فقط إعطائه لهم مباشرة على ملعقة صغيرة"، وتوصي باستخدام ملعقة صغيرة كل ساعتين، وتنطبق هذه الجرعة على البالغين بالتساوي.

العسل والأطفال..

يعتبر العسل آمنًا بشكل عام للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد، تجنب إعطاء العسل، ولو بكميات صغيرة، للرضع دون عمر السنة، قد يؤدي العسل إلى حالة نادرة ولكنها خطيرة في الجهاز الهضمي تعرف باسم التسمم الغذائي عند الرضع، والتي تحدث نتيجة التعرض للتسمم ببكتيريا تسمى كلوستريديوم البوتولينوم، يمكن للبكتيريا الناتجة عن هذه الجراثيم أن تزدهر وتتكاثر في أمعاء الطفل، مما يؤدي إلى إنتاج سم قد يكون ضارًا.