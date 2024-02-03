شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تمنع زيادة الوزن لو عندك كسل فى الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الوزن الصحى من الأشياء المهمة، لأن وزن الشخص له علاقة بصحته أكثر من مظهره، حيث يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لزيادة الوزن، أحدها قصور الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية.

ووفقًا لموقع "healthsite"، فإن قصور الغدة الدرقية، هو حالة لا تستطيع فيها الغدة الدرقية إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي، تصبح إدارة الوزن أمرًا صعبًا في حالة قصور الغدة الدرقية.

كيفية منع زيادة الوزن في قصور الغدة الدرقية

فيما يلى نصائح يمكن أن تساعد في إيجاد التوازن بين الغدة الدرقية والحفاظ على الوزن: