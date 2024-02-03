شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تمنع زيادة الوزن لو عندك كسل فى الغدة الدرقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الحفاظ على الوزن الصحى من الأشياء المهمة، لأن وزن الشخص له علاقة بصحته أكثر من مظهره، حيث يمكن أن يكون هناك عدة أسباب لزيادة الوزن، أحدها قصور الغدة الدرقية أو كسل الغدة الدرقية.
ووفقًا لموقع "healthsite"، فإن قصور الغدة الدرقية، هو حالة لا تستطيع فيها الغدة الدرقية إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى زيادة الوزن، وبالتالي، تصبح إدارة الوزن أمرًا صعبًا في حالة قصور الغدة الدرقية.كيفية منع زيادة الوزن في قصور الغدة الدرقية
فيما يلى نصائح يمكن أن تساعد في إيجاد التوازن بين الغدة الدرقية والحفاظ على الوزن:
الامتناع عن تناول أي دواء دون استشارة الطبيببعد فحص حالتك، يمكن للطبيب أن يصف لك أدوية التي تحل محل الهرمونات الناقصة وتساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وبصرف النظر عن الأدوية، هناك حاجة أيضًا إلى اختبارات وظائف الغدة الدرقية المنتظمة وتعديل جرعات الدواء للمساهمة في السيطرة على الأعراض. النشاط البدني المنتظميعد النشاط البدني أمرًا بالغ الأهمية للتحكم في الوزن عند الإصابة بقصور الغدة الدرقية، يمكنك تجربة الأنشطة الرياضية الممتعة مثل التمارين الرياضية والزومبا وتمارين القوة وتمارين المرونة للحفاظ على لياقة الجسم، فالنشاط البدني المنتظم يدعم عملية التمثيل الغذائي والتحكم في الوزن. تناول الأكل الصحيتناول الأكل الصحى أمر مهم حتى لا تفرط في تناول الطعام وتحافظ على وزن صحي، حاول تناول وجبات صغيرة كل 2-3 ساعات، تجنب إبقاء نفسك جائعًا لفترة أطول، لأن ذلك قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام، لا تتعجل أثناء تناول الطعام تناول الطعام ببطء، وتذوق كل قضمة، تجنب عوامل التشتيت مثل التلفاز أو الهواتف الذكية أثناء الوجبات وركز على تناول الطعام، هذا يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام. مراقبة وظيفة الغدة الدرقية والوزنتأكد من إجراء فحوصات منتظمة مع الطبيب سيضمن ذلك تناول جرعات الدواء الخاصة بك، كما يجب عليك أيضًا متابعة عاداتك الغذائية وأسلوب حياتك، وإجراء التعديلات عند الحاجة.
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