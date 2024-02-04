شكرا لقرائتكم خبر عن ما مرض البرى برى الذى يسببه نقص فيتامين هام بجسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض نسبة الثيامين وهو أحد أنواع فيتامين ب قد يعرضك لخطر الإصابة بحالة خطيرة تسمى مرض "البري بري"، وهو من الأمراض النادرة لكن هناك أشياء تزيد خطر الإصابة بهذا المرض، في هذا التقرير نتعرف على أعراضه وطرق الوقاية ، بحسب موقع Very well health.

أشياء تزيد خطر الإصابة بنقص الثيامين ومرض البري بري

ما يلي يمكن أن يزيد من خطر نقص الثيامين:

شرب الكحول

فقدان الشهية

أمراض الجهاز الهضمي أو مشاكل الامتصاص

ما هي فوائد الثيامين أو فيتامين ب1

يُعرف الثيامين أيضًا باسم فيتامين ب1، وهو ضروري في العمليات التالية:

-تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة

-نقل الإشارات العصبية

-إنتاج الأحماض الضرورية لعملية الهضم السليم

يجب استهلاك الثيامين من خلال النظام الغذائي أو المكملات الغذائية.

يحتاج معظم البالغين إلى 1 إلى 1.5 ملليجرام من الثيامين يوميًا.

يمكن للجسم تخزين كميات صغيرة فقط من الثيامين في المرة الواحدة لذلك، يمكن أن تنخفض المستويات بسرعة وتنضب خلال أسبوعين إذا لم يتم تناول كمية كافية.

عند ترك مرض البري بري دون علاج، يمكن أن يستنزف مستويات الطاقة لديك بشدة ويؤدي إلى مشاكل تهدد الحياة في القلب أو الجهاز العصبي.

أنواع مرض البري بري

هناك نوعان من مرض البري بري هما:

-البري بري الجاف (الذي يؤثر على الجهاز العصبي)

-البري بري الرطب (الذي يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية)

متلازمة البري بري الجاف

يؤدي مرض البري بري الجاف إلى إصابة الأعصاب ويمكن أن يؤدي إلى فقدان قوة العضلات، وفي النهاية الشلل.

إذا تم اكتشاف الحالة وعلاجها في مراحلها المبكرة، فعادةً ما يكون الضرر الذي يصيب الجهاز العصبي قابلاً للشفاء وقد يؤدي عدم العلاج المبكر إلى مضاعفات مثل فقدان الذاكرة الدائم.

قد يعاني الأشخاص المصابون بمرض البري بري الجاف أيضًا من متلازمة فيرنيكي كورساكوف، وهو نوع من اضطراب الدماغ الناجم عن نقص الثيامين عادة، يظهر اعتلال الدماغ فيرنيكي كحالة مفاجئة من الارتباك.

تشمل الأعراض ما يلي:

-ارتباك

-فقدان التنسيق العضلي

-تغيرات في الرؤية، مثل الرأرأة (حركات العين السريعة وغير المنضبطة)

غالبًا ما تتطور متلازمة كورساكوف لاحقًا، مع أعراض تشمل:

-فقدان الذاكرة

-أنماط غير طبيعية في المشي

قد تكون هذه الأعراض لا رجعة فيها ما لم يتم تصحيح نقص الثيامين الأساسي

البري بري الرطب

ويرتبط مرض البري بري الرطب بقصور الجانب الأيمن من القلب، حيث لا يستطيع القلب ضخ ما يكفي من الدم لتلبية احتياجات الجسم.

قد تكون أو لا تكون الأعراض العصبية المرتبطة بمرض البري بري الجاف موجودة.

يعتبر مرض البري بري الرطب مهددًا للحياة ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة خلال أيام إذا لم يتم علاجه

أعراض البري بري

تتضمن أعراض مرض البري بري الجاف عادة ما يلي:

صعوبة المشي

فقدان الإحساس في اليدين والقدمين

ألم عضلي

فقدان وظيفة العضلات

شلل في أسفل الساقين

بحة في الصوت

تشمل الأعراض الشائعة لمرض البري بري الرطب ما يلي

زيادة معدل ضربات القلب

ضيق في التنفس (بما في ذلك الاستيقاظ ليلاً وضيق في التنفس)

تورم في أسفل الساقين

ضغط دم مرتفع

إذا كنت تعاني من علامات نقص الثيامين، استشر طبيبك على الفور.

الوقاية من مرض البري بري

إن اتباع نظام غذائي متوازن هو أفضل شئ للوقاية من مرض البري بري للحصول على حاجتك من الثيامين، تناول الأطعمة التالية:

-كل الحبوب

-اللحوم

-السمك

-البيض

-أرز بني