شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القلب.. 6 أخطاء قد تعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فصل الشتاء يجعل صحة القلب أكثر عرضة للخطر من أي فصول أخرى، فعندما تكون درجة حرارة الجو باردة، يصبح جسمك باردًا أيضًا، ويجب أن يعمل قلبك بجهد أكبر ويضخ المزيد من الدم من أجل الحفاظ على الدفء.

إذا كانت صحة قلبك جيدة، فلن تواجه أي مشكلة في تنظيم درجة حرارة جسمك في الطقس البارد، ومع ذلك، قد يواجه الأشخاص ذو القلب الضعيف صعوبات في التأقلم في فصل الشتاء، إذا كنت شخصًا يعاني من ضعف القلب أو تعاني من أمراض القلب الكامنة، فأنت بحاجة إلى رعاية إضافية لقلبك وكذلك صحتك العامة في الشتاء، وفقاً لموقع " هيلث".

أخطاء تزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية في الشتاء

عدم ارتداء الملابس الدافئة المناسبةعليك اتخاذ جميع التدابير الصحيحة للحفاظ على دفء جسمك في الشتاء، إذا لم تفعل ذلك، سيكون الضغط أكبر على قلبك لضخ المزيد من الدم للحفاظ على دفئك، إذا اتخذت خطوات للحفاظ على درجة حرارة جسمك من خلال ارتداء ملابس دافئة وقبعة دافئة وقفازات صوفية وطبقات من الملابس، فإن خطر الإصابة بالنوبات القلبية سينخفض تلقائيًا، حيث تساعد طبقات الملابس على احتجاز حرارة الجسم مما يساعدك على البقاء دافئًا.

عدم أخذ فترات راحة من الأنشطة الشاقةالبقاء نشيطًا أمر جيد، ولكن الإفراط فيه يمكن أن يزيد من معدل ضربات القلب ويزيد من ضغط الدم ويعرضك لخطر الإصابة بنوبة قلبية، لا تجهد نفسك، تأكد من أخذ فترات راحة، ودع قلبك وجسمك يتعافى، سوف تظهر على جسمك علامات الإرهاق، فتعلم الاستماع إلى تلك العلامات.

لا نشعر بالرغبة في شرب الماء في الشتاء بسبب برودة الجو ويصعب ملاحظة أعراض الجفاف في الجسم، لهذه الأسباب، يعد الحفاظ على رطوبة الجسم أكثر أهمية، خاصة لأنه مرتبط بصحة قلبك،عندما تعاني من الجفاف، سيضع ذلك ضغطًا إضافيًا على قلبك، ويزيد من معدل ضربات القلب وخطر الإصابة بالأمراض. تناول الأنواع الخاطئة من الأطعمة إن نوع النظام الغذائي الذي تتبعه له تأثير كبير على أعضائك وخاصة قلبك التوقف عن تناول الوجبات السريعة، والأطعمة المصنعة، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والسعرات الحرارية، يجب اتباع نظام غذائي متوازن يتضمن الكثير من الخضار والبروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون والمزيد من الأطعمة الصديقة للقلب مثل الأسماك والحبوب الكاملة مهم جدًا لتجنب الأمراض المرتبطة بالقلب. عدم الحصول على ما يكفي من الشمسفيتامين د ضروري للحفاظ على صحتك العامة، ولكن، بطبيعة الحال، في فصل الشتاء يكون الوصول إلى أشعة الشمس المباشرة نادر، يجب عليك الإكثار من هذا الفيتامين من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية لأن نقص فيتامين د يرتبط بأمراض القلب. عدم الحصول على ما يكفي من الشمسفيتامين د ضروري للحفاظ على صحتك العامة، ولكن، بطبيعة الحال، في فصل الشتاء يكون الوصول إلى أشعة الشمس المباشرة نادر، يجب عليك الإكثار من هذا الفيتامين من خلال الأطعمة والمكملات الغذائية لأن نقص فيتامين د يرتبط بأمراض القلب.

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