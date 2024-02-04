شكرا لقرائتكم خبر عن علامات حساسية الأنسولين على الكبار والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حساسية الأنسولين، هو تحسس من الجسم ناحية تأثير الأنسولين، فهو في تلك الحالة يحتاج لكميات منخفضة منه لتقليل مستوى الجلوكوز، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع diabetes الذى أكد أن هذه الحساسية قد تجعل الإنسان عرضة للإصابة بمشكلات في ضغط الدم أيضًا كما قد يصبح لديه مشكلات لمستويات الكولسترول في الدم.

فيما ذكر تقرير نشر في موقعhealth موضحًا أن حساسية الأنسولين العالية، قد تؤدى ببعض المرضى إلى زيادة فرص نقص السكر بالدم، ومن أبرز العلامات التي تشير إلى الإصابة بحساسية الأنسولين، زيادة في حدة الكوليسترول ونسبته، فضلا عن السمنة بغير داع، وزيادة في الوزن ملحوظة، تغيرات في لون الجلد والبشرة خلال وقت قصير، بإن يصاب الشخص بكلف أو بقع داكنة اللون في بعض مناطق الجسم مثل تحت الإبطين وكذلك يمكن أن تظهر بعض الزوائد الجلدية في أماكن كثيرة من الجسم.

تابع التقرير موضحًا أن بعض الاعراض تظهر على الأطفال أيضا، فبعضهم قد يعانى من مشكلات بنسب الدهون والسمنة المفرطة الملحوظة، كذلك قد يعانى من اضطرابات بضغط الدم وهو أمر غير شائع بين الأطفال في العادة، ويجب الاهتمام بالاكتشاف المبكر لحساسية الطفل للأنسولين، ومحالة ضبط نظام غذائى مبكر وجيد ومتوازن مع الطبيب المتابع المختص، فضلا عن الاهتمام بممارسته للرياضة المنتظمة لأنها تساعد وبشدة على التخلص من الأعراض المرضية لهذه المشكلة