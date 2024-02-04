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عدن - ياسمين التهامي - 6 أطعمة تسخينها قد يصيبك بالتسمم والسرطان.. هل الأرز منها؟

6 أطعمة تسخينها قد يصيبك بالتسمم والسرطان.. هل الأرز منها؟، تلجأ ربات البيوت في العادة إلى حفظ الطعام في الثلاجة للحفاظ على جودته ونضارته وإعادة تسخينه مرة أخرى في اليوم التالي، ومع ذلك يجب أن نكون حذرين فيما يتعلق ببعض الأطعمة التي قد تتأثر سلبًا عند تسخينها مرة أخرى، فتشير بعض المواقع الغذائية الموثوقة مثل “food.ndtv” و”timesofindia” إلى بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون لتسخينها العديد من الأضرار الصحية.

البيض

يجب أن نفهم أن تعريض البيض المسلوق للحرارة المتكررة يمكن أن يكون خطراً جداً، فعندما يتعرض البيض للحرارة مرة أخرى، قد يحدث تفاعل كيميائي يؤدي إلى تكوين مواد ضارة لها صلة بزيادة احتمالية الإصابة بالسرطان.

لذلك عندما تطبخ البيض، يجب أن تتأكد من أنك ستستهلكه بعد طهيه الأول، فإذا كنت تخطط للحفاظ على البيض لفترة طويلة، يجب أن تتجنب إعادة تسخينه، وفي حالة الحاجة إلى تناول البيض بعد وقت طويل من الطهي، يجب أن تتناوله بارداً.فهذا يعود إلى أن البروتينات في الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض، تحتوي على كمية كبيرة من النيتروجين، وهي مادة تتفاعل مع الحرارة وتتأكسد عند إعادة التسخين، هذه الأكسدة يمكن أن تؤدي إلى تكوين مركبات مسرطنة تزيد احتمالية الإصابة بالسرطان.الأرز

تناول الأرز المعاد تسخينه يعد من العادات الشائعة في العديد من المنازل، إلا أنه قد يؤدي إلى الإصابة بالتسمم الغذائي، والسبب وراء ذلك يعود إلى وجود بكتيريا شديدة المقاومة تسمى Bacillus Cereus.

تعد الحرارة واحدة من العوامل الرئيسية التي تقتل هذه البكتيريا وتحمينا من التسمم الغذائي، ولكن بمجرد إعادة تسخين الأرز وتركه في درجة حرارة الغرفة، يتسنى لأي جراثيم بقاء حية والتكاثر على الأرز.

إذا تم استهلاك هذا الأرز المُعاد تسخينه، فقد يتسبب في حدوث التسمم الغذائي، وأعراض التسمم الغذائي تشمل الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة.

لذا من الأفضل تجنب إعادة تسخين الأرز وتخزينه لفترات طويلة في درجة حرارة الغرفة، وبدلاً من ذلك ينصح بتجميد الأرز الزائد واستخدامه في وجبات أخرى عند الحاجة، والتأكد من تسخينه جيدًا قبل تناوله مرة أخرى.عتبر البطاطس أحد الأطعمة الشائعة التي يتم تسخينها وتناولها في وقت لاحق.

ومع ذلك قد تقل القيمة الغذائية للبطاطس إذا تمت إعادة تسخينها.

فعندما يتم تخزين البطاطس في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة، فإنها تخسر قيمتها الغذائية تدريجياً.

وليس هذا فقط بل قد تصبح البطاطس سامة وتسبب الغثيان أو المرض في حالة تناولها بعد التسخين.

قد يتسبب تسخين البطاطس المبردة في نمو البكتيريا التي تسبب التسمم الغذائي.

وبالتالي ينصح عند تسخين البطاطس المبردة التأكد من تسخينها بشكل كامل وحتى الوصول إلى درجة حرارة مناسبة لقتل البكتيريا المحتملة.

في النهاية يجب أن نتذكر أن الحفاظ على سلامتنا الغذائية يتطلب اتباع إرشادات السلامة الغذائية وعدم إعادة تسخين البطاطس بشكل متكرر.