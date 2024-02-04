شكرا لقرائتكم خبر عن لو مدمن على تناول السكر؟ استشاري تغذية توضح حلولاً للتخلص منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم استخدام السكر المكرر في معظم الأطعمة اليومية، مثل الخبز، والشاي، والقهوة، والعصائر الطازجة، والآيس كريم، وغيرها، وهنا لا بد من تسليط الضوء على التأثير البعيد المدى للسكر المكرر.

بالمقارنة مع إدمان التبغ، فإن الاعتماد على السكر المكرر هو حقيقة واقعة بالنسبة للكثيرين، غالبًا ما يخفي الرضا الفوري الناتج عن الحلويات الآثار الضارة على صحتنا، ويعد الاعتراف بالطبيعة الإدمانية للسكر أمرًا بالغًا الأهمية في صياغة استراتيجيات فعالة للحد من استهلاكه.

وأوضحت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، أن إدمان السكر من الأمور الشائعة التى تواجه الكثير من الأشخاص وقد يواجههم فى نفس الوقت مشكلة فى التخلص منها، ولكن نعرض فيما يلى أهم النصاصح للتخلص منه:

حلول علاجية للتخلص من ادمان السكر الابتعاد عن الحلويات محلية الصنع

من الأفضل التحكم في نسبة السكر التي يتم تحضيرها في حلوى السكر محلية الصنع؛ وبهذه الطريقة، يمكنك أيضًا التحكم في كمية السكر المستخدمة في وجباتك؛ يمكن أن يؤدي استبدال السكر المكرر أيضًا إلى استخدام أنماط حياة صحية، لتحديد السكريات المخفية في الأطعمة المصنعة ، من الأفضل تناول نسبة منخفضة من السكر؛ إن التعرف على محتوى السكر في مشترياتك يثري أسلوب حياتك الصحي اليومي.

المحليات الطبيعية

يعد دمج المزيد من الفاكهة أكر صحى للحصول على المحليات بشكل طبيعي بعيدا عن الحلويات المليئة بالسكر، أضافة الفواكه إلى طبقك الذي يحتوي على السكر الطبيعي يمنحك الفيتامينات والألياف ومضادات الأكسدة؛ فهو جزء من الطعام الذي نما من الصحة.

تدريب الفم

استخدم المحليات الطبيعية مثل العسل بالإضافة إلى إضافة الحلاوة، تتمتع هذه المنتجات بنكهات فريدة تناسب ذوقك، كن واعيًا بشأن ما تأكله وكم تأكله.

خيارات الطعام الكاملة

يمكنك اختيار الأطعمة الكاملة بدلاً من الوجبات الخفيفة البسيطة والمعالجة، للحفاظ على مستوى الطاقة دون أي ارتفاع في مستويات السكر، ويجب أن يكون تلث طبقك طعامك من البروتين لانه مشبع لغاية ولا يشعرك بالجوع.

بجانب ذلك ذكرت طبيبة التغذية أنه يجب الحصول على قدر كافى من النوم لأن السهر يرفع من الرغبة الشديدة فى تناول المزيد من السكريات، إلا جانب البعد عن التوتر الذى يزيد من الشراهة تجاه السكريات