عدن - ياسمين التهامي - سبحان الله .. رائحة عرق الأجساد مقرفة لكنها تعالج مرض قاتل لا يرحم؟

الأحد 4 فبراير 2024 الساعة 20:19

أفادت دراسة حديثة أجراها باحثون في السويد بمساعدة متطوعين إلى أن شم رائحة أجساد الآخرين قد يكون مفيدا في علاج القلق الاجتماعي.

واستخدم الباحثون عرق الإبط في تجارب تلك الدراسة.ويرجح البحث أن شم رائحة الغير ينشط مسارات المخ المرتبطة بالعواطف، مما قد يكون له أثر مهدئ. لكن لا يزال الوقت مبكرا على إثبات صحة هذه الفرضية.

ويستعرض الفريق البحثي الذي يعمل على هذه الدراسة بعض النتائج التي توصل إليها في مؤتمر طبي في العاصمة الفرنسية باريس هذا الأسبوع.