شكرا لقرائتكم خبر عن عامل دايت وجعان.. خيارات العشاء المسموحة عشان تسد جوعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا وتعانى من الشعور بالجوع، فعليك الاهتمام بالكثير من النصائح الغذائية التي تقاوم هذا الشعور، فضلاً عن الاهتمام بالنظام الغذائي بشكل عام دون إخلال به.

ووفقًا لتقرير نشره في موقع pure wow فإنه يمكنك التحايل على هذا الشعور من خلال بعض النصائح منها:

تناول بعض الأطعمة التي تسد الشهية وتشعر معها بالشبع لفترات طويلة.

الاهتمام بالبعد عن تناول الطعام في وقت متاخر من الليل.

بعد الخيارات الصحية مثل تناول الحمص مع مقرمشات الحبوب الكاملة والخضراوات من الخيارات المهمة التي يمكن أن توقف هذا الشعور وتساعد على مواجهة جوع الدايت.

ادخل دقيق الشوفان فى الوجبة لأنها تعزز من الشعور بالشبع والنوم بدون شعور بالجوع.

ساندوتش زبدة الفول السوداني من الخيارات المهمة جدًا شريطة أن يكون العيش من الحبوب الكاملة.

الموز والمكسرات من الأطعمة التي تكبح الجوع وتعزز الشعور بالشبع ونجاح الدايت.

العصائر أيضًا يمكن أن تلعب دورًا مهما في الشعور بالشبع إذا ما تناولها الإنسان منزوعة المحليات مثل عصائر الكرز والأفوكادو وعصير الزبادي المخفوق مع الفاكهة.

تناول كوب من الحليب.

وأضاف تقرير نشر في موقع كيورا أن هناك خيارات أخرى يمكن الاعتماد عليها منها حبيبات الحمص مع رشة من القرفة أو تناول الفشار بنكهة لذيذة أو تناول بيضة مسلوقة أو مخفوق بروتين بنسبة صغيرة، ويعد تناول شرائح التفاح من الخيارات الصحية المهمة أيضًا.