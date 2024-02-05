شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعراض نقص الصوديوم الحاد في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لابد أننا نعي تمامًا أن الملح وزيادته في الطعام أمر غير مرغوب فيه، لأنه يزيد من اضطراب نسب ضغط الدم ويزيد من نسب الصوديوم في الدم، ولكن هل فكرت يومًا ما هي أضرار نقص نسب الصوديوم؟

أجاب تقرير نشر في موقع كيورا بأن نقص الصوديوم في الدم نتيجة نقص الملح بشدة قد يؤدي الى اضطراب توازن سوائل الجسم وهو أمر غير صحي على الإطلاق لأنه يسبب الكثير من الأعراض المرضية منها الشعور بالألم في الرأس مع حالة من الارتباك كذلك التعب والوهن الشديد، لا تقف الأضرار عند هذا الحد فمنها أن يعاني الإنسان من تقلصات شديدة بالعضلات في الجسم فضلاً عن اضطراب وظيفة الأعصاب وضعف شديد في العضلات وقد يصاب البعض في الحالات المتقدمة التي تعاني من النقص الحاد من الصوديوم من التشنجات.

تابع التقرير أن نقص الصوديوم الحاد يلعب دورا مهما في اضطرابات العضلات والنبضات العصبية في الجسم وبالتالي فالعمليات العصبية تتأثر بشدة عند نقصه مما قد يؤثر تدريجيا على وظائف القلب وعمله

نقص الصوديوم الحاد يؤثر على عمل الغدة الكظرية ايضا لانه يعطل عملها، وتضطرب وظائفها فضلا عن أنه قد يحدث مشكلة في الجهاز الهضمي لأن الصوديوم هام في امتصاص بعض العناصر الغذائية في الأمعاء ونقصه يعد نقصا في هذا الامتصاص مما يجعل الجهاز الهضمي يضطرب بشدة كذلك يصعب امتصاص الطعام وتضطرب عملية التمثيل الغذائي بشكل كامل

النقص الحاد في الصوديوم وتقليل الملح بشدة يؤثر على ضغط الدم بالانخفاض كذلك قد تضطرب حالة الأمعاء وطبيعة الهضم والاخراج بشكل متتالي وهو ما يؤثر سلبا وبشدة على صحة الجسم لذا لابد من الاعتدال وتقليل الملح في الطعام دون الإمتناع تماما عنه.