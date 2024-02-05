شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 أعراض لأمراض الكبد عند النساء لا ينبغي تجاهلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الكبد قادر على إصلاح نفسه وتجديد نفسه، إلا أن العديد من الأمراض يمكن أن تسبب أضرارًا لا رجعة فيها، خاصة عند النساء، ويلعب الكبد العديد من الوظائف المهمة مثل تصفية الدم من السموم، وصنع البروتينات الأساسية، وموازنة الهرمونات، وتنظيم الكوليسترول، وحتى توفير الفيتامينات والمعادن الأساسية، في هذا التقرير نتعرف على أهم 5 أعراض لأمراض الكبد عند النساء لا ينبغي تجاهلها، بحسب موقع Health news.

وبحسب الأطباء هناك أكثر من 100 مرض كبدي مختلف، وبعضها أكثر شيوعًا لدى النساء، ومن ثم، هناك بعض الأعراض المهمة التي يجب على المرأة ألا تتجاهلها، وهي:

-احتباس السوائل في البطن - المعروف أيضًا باسم الاستسقاء - يحدث بسبب حالة تعرف باسم تليف الكبد.

-بسبب الأداء غير السليم للكبد مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، فإن الوريد الذي يحمل الدم يسرب السوائل إلى البطن مما يسبب الالتهاب.

-يسبب اليرقان اصفرار العينين والبول بسبب ارتفاع مستويات البيليروبين في الدم.

يمكن أن يؤدي إلى الأعراض التالية:

-ارتفاع درجة الحرارة

- ألم البطن

-قشعريرة

-سواد البول

-البراز ذو اللون الطيني

-كدمات

ووفقا للخبراء، إذا كنت تعاني من تلف الكبد، فإن ذلك سيوقف تكوين بروتينات التخثر مما يؤدي إلى حدوث كدمات ونزيف.

الغثيان وفقدان الشهية

بسبب تراكم السموم في جسمك، قد تشعر بالغثيان، ومع تدهور الحالة، سيكون هناك فقدان للشهية وفقدان غير مقصود للوزن.

يقول الأطباء أنه بسبب الالتهاب والتورم في الكبد، سيكون هناك أيضًا ألم حاد أو خفيف في معدتك، ويرجع ذلك في الغالب إلى احتباس السوائل.

طرق حماية الكبد من الأمراض

على الرغم من أن العديد من أشكال أمراض الكبد ليس لها أسباب يمكن الوقاية منها، إلا أنه يمكن الوقاية من أشكال أخرى من خلال الحفاظ على عادات نمط الحياة الصحية.

يقول الأطباء أن أمراض الكبد شائعة لدى النساء، ولا يتم تشخيصها على نطاق واسع، لذا يمكنك اتخاذ الاحتياطات التالية:

-تناول نظامًا غذائيًا صحيًا وموسميًا

-الحفاظ على وزن صحي

- مارس الرياضة بانتظام

-اشرب الكثير من الماء

-تجنب الأدوية غير الضرورية

-قم بإجراء اختبار وظائف الكبد على فترات منتظمة