شكرا لقرائتكم خبر عن متى يصبح غضروف الرقبة خطرًا على صحتك.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العادات الخاطئة التي نتبعها وتكون السبب في الإصابة بغضروف الرقبة، ومنها الجلوس بطريقة خاطئة، أو مشاهدة تليفونك الذكي، أو الجلوس على الكمبيوتر بشكل خاطئ، وحمل الأشياء الثقيلة، جميعها أسباب تقودك للإصابة بغضروف الرقبة.

وحول ذلك أوضح الدكتور إبراهيم المحمدي، استشاري العظام في كلية طب الزقازيق، أن غضروف الرقبة يعني حدوث اضطرابات في منطقة الرقبة، وتتسبب في الشعور بألم يصعب تحمله، بالإضافة إلى الشعور بكهرباء في منطقة الذراعين، وحدوث تيبس في الرقبة وعدم القدرة على حركتها.

وأوضح استشاري العظام، أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بغضروف الرقبة، ومنها التقدم في العمر الذي يتسبب في حدوث مشاكل في بين فقرات الرقبة، وتصبح أقل مرونة، وقد تتسبب في حدوث تآكل الغضروف، كما أن التعرض للإصابات في الرقبة أيضا من أسباب غضروف الرقبة، لافتًا إلى أن أشهر الأسباب هي الجلوس أو الوقوف بطريقة خاطئة وغير صحيحة لفترة طويلة، كما تلعب العوامل الوراثية دور ملحوظ في الإصابة.

وأكد، أن هشاشة العظام، ومرض السكر، والتهاب المفاصل تعد من الأمور المسببة بشكل ملحوظ في الإصابة بغضروف الرقبة.

وأضاف استشاري العظام، أنه في حالة التعرض لفقدان وظائف الأعصاب في الرقبة، بالإضافة إلي تنميل الذراعين، واليدين، وفقدان التحكم في المثانة أو الأمعاء بسبب الضغط علي الحبل الشوكي ، والشعور بألم شديد يصعب تحمله، تعتبر علامات علي وجود خطرا كبيرا علي صحة الشخص، وقد يحتاج المصاب لإجراء عملية جراحية، وذلك بعد فشل العلاجات التقليدية الأخري.

وأشار إلي أن علاج غضروف الرقبة يعتمد في البداية، علي كمادات الماء الباردة، والمسكنات، بالإضافة علي العلاج الطبيعي لتخفيف الألم، ومضادات الالتهابات، وفي حالة عدم الاستجابة يكون الجراحة الحل.