هل يساعد الماء الدافئ فى تحسين عملية الهضم؟.. تقرير يجيب

القاهرة - سامية سيد - أسباب كثيرة للتعرض لمشاكل في الجهاز الهضمي، أبرزها تناول الأطعمة المقلية والدهنية والإفراط في تناول الطعام بجانب اتباع نمط حياة غير صحي، ولذا يتعرض الشخص للإصابة بالإمساك والغازات، وحث التقرير المنشور عبر موقع healthshots علي ضرورة تناول الماء الدافئ على معدة فارغة.

أشار التقرير إلي أن تناول الماء الدافئ علي معدة فارغة يساعد علي تحسين وظائف الجهاز الهضمي، وتقليل التعرض للمضاعفات المرتبطة بمشاكله.

ما هي فوائد شرب الماء الدافئ لعملية الهضم؟ - يحفز الانزيمات الهاضمةعندما تتناول الماء الدافئ علي معدة فارغة ، فإنه يساعد على تنشيط الإنزيمات الهاضمة، مما يسهل عملية الهضم بشكل أكثر سلاسة، حيث يعمل الماء الدافئ كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي عن طريق تعزيز إفراز الإنزيمات الهاضمة. تلعب الإنزيمات دورًا حاسمًا في تفتيت الطعام إلى قطع أصغر، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية. - يقلل التوتريمكن أن يكون للتوتر تأثير كبير على صحة الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى أعراض مثل عسر الهضم وتشنجات المعدة والإسهال، ولذا فشرب الماء الدافئ يمكن أن يساعد في تعزيز الاسترخاء وتقليل مستويات التوتر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يفيد عملية الهضم، وتعتبر بمثابة مهدئ على الجسم ويمكن أن يساعد في تهدئة الجهاز العصبي وتخفيف مشاكل الهضم". - يخفف الإمساكمن أبرز فوائد الماء الدافئ لعملية الهضم هو قدرته على تخفيف الإمساك ، و يساعد الماء الدافئ على تحفيز حركة الأمعاء، مما يسهل مرور الفضلات عبر القولون، وينصح بتناول الماء الدافئ على معدة فارغة إذا كنت تعاني من الإمساك يوميًا. - يخلصك من الانتفاخ والغازاتالانتفاخ والغازات من المشاكل الهضمية الشائعة التي يمكن أن تكون غير مريحة، ويوصي بشرب الماء الدافئ للتخفيف من هذه الأعراض من خلال تعزيز عملية الهضم بشكل أفضل وتقليل تراكم الغازات في الأمعاء، والسبب أن الماء الدافئ يريح عضلات الجهاز الهضمي، مما يساعد على خروج الغازات المحتبسة. - إزالة السموميمكن أن يدعم الماء الدافئ عملية إزالة السموم الطبيعية في الجسم عن طريق طرد السموم والفضلات من الجهاز الهضمي، وعند تناوله على معدة فارغة، يمكن أن يساعد الماء الدافئ في بدء عملية إزالة السموم عن طريق تحفيز حركات الأمعاء وتعزيز التخلص من الفضلات علاوة على ذلك، يشجع الماء الدافئ على التعرق، وهي طريقة أخرى يطرد بها الجسم السموم. - يقي من الجفافيعد البقاء رطبًا أمرًا ضروريًا لتحسين عملية الهضم، ويمكن أن يكون شرب الماء الدافئ طريقة جيدة لضمان استهلاك كمية كافية من السوائل طوال اليوم، وإذا كان جسمك يعاني من الجفاف، فقد تجد صعوبة في إخراج البراز لذا تأكد من أن جسمك لديه ترطيب كافى.