شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب استئصال جزء من القولون؟.. استشارى يوضح الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألم شديد في البطن، يصاحبه عدم القدرة على تناول الطعام، بالإضافة إلى الرغبة في القيء والغثيان، جميعها أعراض تشير إلي وجود مشكلة في القولون، ويجب الذهاب للطبيب للتعرف على حقيقة المشكلة وعدم الإهمال، لأنها علامة علي ضرورة استئصال جزء من القولون.

وحول ذلك أكد الدكتور محمد جمعة، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في كلية طب أسيوط، أن استئصال جزء من القولون عملية صعبة، ولكنها تكون علاجًا في الكثير من الأحيان لأمراض منها: سرطان القولون أو ظهور أورام حميدة، أو التعرض لالتهاب في الأمعاء كالتهاب القولون التقرحي، وأيضًا الإصابة بنزيف الأمعاء دون القدرة علي السيطرة في توقفه.

واستكمل: أن من الأسباب أيضًا المؤدية لاستئصال جزء من القولون، التعرض لانسداد في الأمعاء، أو فقدان وظائف الأعصاب في جزء من الأمعاء، كما أن التوتر والضغط النفسي له عامل أيضا في هذا الأمر، ويزيد الحالة سوءًا.

وأشار إلى أنه يتطلب إجراء منظار على الأمعاء للتعرف علي حقيقة الإصابة، وفي حالة ثبوت الأسباب السابق ذكرها يمكن استئصال جزء من القولون وهذا هو العلاج الأمثل.

وأوضح أن هناك العديد من النصائح التي يجب علي المريض القيام بها قبل خضوعه لعملية استئصال جزء من القولون، ومنها:

-التوقف عن تناول بعض الأدوية ومنها السيولة.

-قبل موعد العملية يجب الصيام لمدة لا تقل عن 8 ساعات.

-تناول محلول لتنظيف أمعائك.

وأكد أن المريض يجب بقائه في المستشفي لمدة من يومين إلي ثلاثة أيام داخل المستشفي، حتي لا يتعرض لأي مضاعفات صحية،مثل النزيف.