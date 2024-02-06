ما هي مخاطر وطرق التخلص من الدهون الحشوية في البطن؟

بيروت - نادين محمد - الدهون الحشوية Visceral Fat، وتسمى أيضاً الدهون النشطة، وهي دهون تتراكم حول الأعضاء الداخلية في الجسم، مثل القلب، الكبد، الأمعاء والبنكرياس، تختلف عن غيرها من أنواع الدهون الأخرى، إذ يصعب الشعور بها ورؤيتها، فقد يكون المرء نحيلاً، ولكن لديه دهون حشوية.

هذا النوع من الدهون يؤثر بشكل كبير على الجسم، وعلى طريقة عمل الهرمونات، كما أنه يضاعف من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

كيف يمكن التخلص من الدهون الحشوية؟ هذا ما سنستعرضه في سطور هذا المقال، إضافة إلى مخاطرها على صحة الجسم.

أنواع الدهون الحشوية

عادة ما تشكل الدهون الحشوية في الحالات الطبيعية 10 % من نسبة الدهون الكلية في الجسم، تشتهر بمصطلح دهون البطن، لأنها تحيط بالأعضاء الداخلية في منطقة البطن، هذا لا يعني أنه عند ملاحظة دهون بسيطة في هذه المنطقة البطن أو ما يعرف بالكرش أنها دهون حشوية.

تتكون من أنواع عدة، وهي:

دهون موجودة أسفل النسيج الجلدي البطني مباشرة، ويطلق عليها Subcutaneous Fat.

دهون موجودة في عمق تجويف البطن.

مخاطر الدهون الحشوية على الجسم

الصورة من Freepik

تكمن خطورة الدهون الحشوية بأنها دهون نشطة Active Fat، فالخلايا الدهنية التي تتكون منها تنتج مواد كيميائية وهرمونات، يرجح الأطباء أن يكون لها تأثير خطير على الجسم، كما أنها أحد أعراض ما يعرف بمتلازمة التمثيل الغذائي Metabolic Syndrome التي لها رباط وثيق ببعض الأمراض، كارتفاع معدلات ضغط الدم في الجسم والكوليسترول، إضافة إلى السمنة.

إلى ذلك، قد ترفع من فرص الإصابة بأمراض السرطان، أمراض الكبد، المرارة والقلب المختلفة، السكري من النوع الثاني، الربو، الخرف، النقرس، العقم ومشاكل في الخصوبة، إضافة إلى ما يعرف بالفُصال العظمي أو التهاب المفصلي العظمي Osteoarthritis.

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كيفية حرق الدهون الحشوية

هناك عدة طرق لـ حرق الدهون الحشوية وتتمثل بما يلي:

الصورة من Freepik

النظام الغذائي

لحرق الدهون الحشوية، يوصى باتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه، الخضراوات، البروتينات الخالية من الدهون، الألياف، المكسرات والحبوب الكاملة.

بالمقابل ينصح بالامتناع عن تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، مثل الأطعمة المقلية، اللحوم الغنية بالدهون، المعلبات والسكاكر، هذا إضافة إلى المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية التي تحتوي على الفركتوز Fructose الذي يرفع من فرص تراكم هذه الدهون.

إلى ذلك، ووفق العديد من الأبحاث، حصول الجسم على حصة كافية من الكالسيوم وفيتامين D من شأنه أن يخفف من احتمال تراكم الدهون الحشوية واللذين يتوفران في الأجبان، الحليب، الزبادي، السبانخ، السردين وغيرها....

التمارين الرياضية

من الخطوات الأساسية التي يجب أن ترافق النظام الغذائي الصحي لحرق الدهون الحشوية، ممارسة نشاط بدني معتدل مع بعض تمارين القوة، لأنها تساهم في التخفيف من مستويات

الأنسولين الذي يوعز للجسم بأن يتشبث بهذه الدهون وللكبد بأن يستخدم الأحماض الدهنية.

الابتعاد عن التوتر

التوتر يحفز الجسم على إفراز المزيد من هرمون الكورتيزول Cortisol الذي يجبر الجسم على الاحتفاظ بالدهون الحشوية للتغلب على التوتر.

القسط الكافي من النوم

النوم الجيد يساهم في حرق الدهون الحشوية، كما يقلل من خطر الإصابة بعدد من الأمراض المزمنة، كأمراض القلب، السرطان والخرف.... ينصح بالحصول على 7 ساعات إلى 9 ساعات من النوم في اليوم.



من النصائح الأخرى التي يشدد عليها الأطباء لحرق الدهون الحشوية:

الإقلاع عن التدخين.

الإكثار من تناول المياه على مدار اليوم، خاصة قبل الوجيات، إذ يمنح شعوراً بالامتلاء ويساعد في التخفيف من كمية السعرات الحرارية المتناولة، هذا إضافة إلى أن الماء يساهم في ذوبان الدهون الحشوية وتحويلها إلى سوائل، يتخلص منها الجسم عن طريق البول والعرق.

التوقف عن تناول الطعام فور الشعور بالشبع.

تناول الطعام ببطء ومضغه جيداً.

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أطعمة لحرق الدهون الحشوية

كما ذكرنا في الفقرات السابقة، الدهون الحشوية تحيط بالأعضاء الحيوية في منطقة البطن، وإحدى الطرق للتخلص منها اتباع نظام غذائي صحي. إليك بعض الأصناف من الأطعمة التي تساعد على التخلص من هذا النوع من الدهون، وهي :

الصورة من Adope

السالمون

السالمون بروتين خالٍ من الدهون غني بـ أوميغا 3، التي ثبت أنها تقلل من حدة الالتهاب وتعزز حرق الدهون، حيث أظهرت الدراسات أن مكملات زيت السمك تساهم في إنقاص الوزن والتقليل من نسب هرمون الإجهاد أو ما يعرف بالكورتيزول المرتبط بتخزين الدهون.

البيض

غني بالبروتين الذي يعزز من عملية حرق الدهون بمختلف أنواعها، بما فيها الدهون الحشوية، إذ يعمل على تسريع معدلات الأيض بنسبة قد تصل إلى 30 % بعد تناول بروتين عالي الجودة.

الزبادي اليوناني

الزبادي اليوناني أيضاً من الأطعمة التي تساعد في التخلص من الدهون الحشوية، لاحتوائه على حمض اللينوليك Linoleic Acid، الأحماض الأمينية، فيتامين D والكالسيوم، هذا إضافة إلى البروبيوتيك Probiotic التي تدعم بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعد مفتاحاً لفقدان الوزن.

الشاي الأخضر

مليء بمضادات الأكسدة، مثل إيبيغالوكاتشين جالاتي (EGCG) Epigallocatechin Gallate التي إضافة إلى كمية قليلة من الكافيين التي تسرع عملية الأيض وتزيد من معدلات حرق الدهون.

القرفة

تعتبر القرفة من التوابل الكابحة للشهية، توازن مستويات السكر في الدم وتسرع عملية التمثيل الغذائي.

الحبوب الكاملة

مثل الشوفان، الأرز البني والكينوا، فهي غنية بالألياف التي تكبح الشهية وتعزز عملية حرق الدهون الحشوية.

الأفوكادو

الصورة من Freepik

غني بفيتامين B6، أي البيريدوكسين Pyridoxine الذي يقاوم بشكل مباشر هرمون الكورتيزول، كما أنه مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة، وهذه الدهون الصحية قد تمنع توزيع الدهون في الجسم حول البطن.

البروكلي

البروكلي، القرنبيط وبراعم بروكسل... من الخضراوت الغنية بالألياف التي تعزز عملية حرق الجسم للدهون، هذا إضافة إلى الكالسيوم.

الفلفل الحار

له تأثير حراري، يسرع عملية التمثيل الغذائي ومعدل استخدام الجسم للطاقة، ما يساهم في التخلص من الدهون الحشوية.

التوت الأزرق

يحتوي على نسبة عالية من الماء وأقل في السكر، مقارنة بأنواع أخرى من الفواكه، تضاف إلى ذلك مضادات الأكسدة.

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