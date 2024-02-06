شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى يقدم نصائح لمرضى السكر خلال فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض السكر يحتاج إلى الانتباه والحذر فى كل ما يأكله المريض ويتناوله، من أطعمة ومشروبات وكذلك نظام الحياة، وخلال الشتاء يرغب مريض السكر دون شك فى تناول المشروبات الصحية التى تعزز من درجة حرارة الجسم، فهو أمر فى غاية الأهمية لتعزيز سلامة الجهاز التنفسى والتخلص من المخاط وتعزيز حالة الدفء والتأقلم مع درجة الحرارة المنخفضة.

ووفقا لما قاله الدكتور ماهر الجارحى استشارى الأمراض الصدرة والباطنية بمستشفى حميات إمبابة، فعلى مريض السكر توخى الحذر عند تناول المشروبات الشتوية، وكذلك الأطعمة التى يريد من خلالها الشعور بالدفء وتقليل حدة الشعور بالجوع التى تصيبنا جميعا خلال فصل الشتاء، وقدم الدكتور ماهر مجموعة من النصائح خاصة بمرضى السكر ومنها..

اهتم بتناول مشروبات منزوعة السكر تماما فالمشروبات الدافئة كثيرة تصلح لمرضى السكر ولا تزيد من نسب السكر في الدم كالمشروبات العشبية الصحية مثل البابونج والكراويه اليانسون والشمر واليانسون النجمي والقرفة شريطة ألا يضاف إليها أى نوع من المحليات.

لا تعتمد فى كل مشروب على السكر الدايت أو العسل للتحلية، فهذا الأمر سوف، يجعلك تزيد من نسب السكر لتكرار تناول المشروبات على مدار اليوم وبالتالي فعليك تناول كل مشروباتك بدون محليات.

اهتم بالتدفئة الجيدة فكلما كنت دافئا كلما شعرت بالجوع بدرجة أقل، وكذلك لن تشعر بالبرد.

اهتم بتدفئة أطرافك جيدا ولا تجعلها معرضة للهواء البارد على الدوام.

تناولك الدواء فى مواعيده أمر فى غاية الأهمية، فدواء السكر سواء كان أنسولين أو أقراص أمر فى غاية الأهمية لا يجب الإخلال به فى ليالى الشتاء.

لا تنجرف وراء رغبتك فى تناول السكريات التى تزيد حدتها مع الشعور بالبرد.

حافظ على نظامك الغذائى ووجباتك صغيرة الحجم كثيرة العدد كسناك صحي خلال يومك الشتوى.

اهتم بتناول الأطعمة الصحية الخالية من السكر والسعرات العالية.

استشر طبيبك فى كم المحليات الدايت أو محليات السكر المسموحة لك وكميتها ولا تتعداها خلال يومك.

لا تهمل أبدا رياضتك الخفيفة أثناء الشتاء فسوف تعزز من شعورك بالدفء.