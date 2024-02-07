شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 أطعمة لخفض مستوى الكرياتينين الضار في الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مستويات الكرياتينين في الدم يجب ألا تزيد بأي شكل من الأشكال، لأنها تعد مؤشرا هاما على سلامة وظائف وصحة الكليتين، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيورا.

وأوضح التقرير أن هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن إدخالها في النظام الغذائي وتساعد بشكل كبير على خفض مستويات الكرياتينين وتقليل نسبته، والتي منها بعض الفاكهة مثل:

التفاحأحد أهم أنواع الفاكهة التي تحتوي على الألياف الصحية والتي تساعد على تخليص الجسم من سمومه وتنظيفه تنظيفا كاملا، فضلا عن أنه يعزز من نسب الكوليسترول الصحي، كما أنه يحد من مستويات الكرياتينين ويعد أيضا أحد أهم مصادر البكتين المفيد للجسم.

التوت فاكهة غنية بمضادات الأكسدة التي تقاوم تلف الخلايا كما أنها تساعد على الحد من نسب الإصابة بمشكلات الكلى والمسالك والحالب، كما أنه يعزز من سلامة الجهاز البولي ويحد من نسب الكرياتينين.

البطيخفاكهة غنية بالمياه والألياف، كما أنها تساعد على إدرار البول بطريقة طبيعية، فضلا عن احتوائها على نسب جيدة جدا من البوتاسيوم والصوديوم مما يقلل نسب الكرياتنين في الدم.

الخيار

أما عن الخضراوات فيفضل تناول الخيار الصحي والمرطب الغني بالمياه والقليل في السعرات، كما أنه يساعد على تنظيف الجسم من سمومه ويساعد أيضا على حماية الجسم من الإصابة بالجفاف، ويعزز من خفض مستويات الكرياتينين.

الفلفل الأحمر أيضا من الخيارات الهامة والصحية التي تحد من نسب الكرياتينين لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والأملاح كذلك بمضادات الأكسدة الصحية التي تقاوم مشكلات البشرة والجلد ومستويات الكرياتينين. القرنبيط

صحي ومفيد والذي يحتوي على الكثير من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لأنه اكلة منخفضه البوتاسيوم مما يساعد على خفض نسب الكرياتينين في الدم.