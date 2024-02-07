شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الكبد الدهني.. أطعمة تفيدك وأخرى تجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرض الكبد الدهنى يحدث عندما تتراكم الكثير من الدهون في الكبد، وتشمل عوامل الخطر الرئيسية مرض السكري من النوع 2 والسمنة.وحسب موقع " onlymyhealth"، يلعب النظام الغذائي دورا مهما في تجنب مضاعفات.

الأطعمة التي يجب تناولها مع الكبد الدهني

ينصح المرضى الذين يعانون من الكبد الدهني باتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والبروتين المعتدل ومنخفض الدهون، إلى جانب مكملات الفيتامينات والمعادن، كما ينبغي تزويدهم بعدة وجبات بأجزاء معتدلة.

الأطعمة المسموح بها للكبد الدهني هي: الخبز (القمح)، والأرز، والذرة، وحبوب الإفطار، والمكرونة وغيرها من الحبوب المكررة واللبن الرائب، والجبنة القريش، والبقوليات، واللحوم الخالية من الدهون، وبياض البيض، والأسماك أو الدجاج، والبطاطس، والبطاطا الحلوة، وعصائر الفاكهة الطازجة.

الأطعمة التي يجب تجنب تناولها لمرضى الكبد الدهني

في الكبد الدهني، يمكن للدهون المتراكمة على الكبد أن تسبب التهابات وتعطل الجهاز الهضمي، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي، لا يُسمح للأشخاص الذين يعانون من الكبد الدهني بتناول الأطعمة الدهنية، وتشمل قائمة الأطعمة التى يجب تجنبها: الأطعمة المقلية، ولحوم الأعضاء، وصفار البيض، والبقول الكاملة والحبوب الغنية بالألياف مثل الشوفان والشعير والملح الإضافي وصودا الخبز، والأطعمة المحفوظة والأطعمة التي تحتوي على الملح.