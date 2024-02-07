ما هي طرق شفط الدهون من البطن بدون جراحة.. مزاياها وعيوبها؟

بيروت - نادين محمد - تراكم الدهون في منطقة البطن مشكلة يعاني منها العديد من الرجال والنساء على حدٍّ سواء وفي مختلف المراحل العمرية. قد يخيل للكثير أن الجراحة هي الحل الوحيد للتخلص منها، إلا أنه مع تطور الطب التجميلي، إنتشرت وسائل أخرى تغني عن العمليات الجراحية التي يتخوف البعض من مضاعفاتها وخطورتها على الحياة، وهذه الوسائل، وإن لا تعطي النتيجة نفسها، ولكن يرى البعض فيها أكثر أماناً.

تعرفي معنا في هذا المقال إلى تقنيات شفط الدهون من البطن بدون جراحة، أو ما يعرف بمصطلح آخر تكسير الدهون Fat Reduction Procedure.

ما هي عملية شفط دهون البطن بدون جراحة ؟

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يعتمد شفط دهون البطن على تقنيات مختلفة من أجل تفتيت الشحوم، بعيداً عن استخدام الوسائل الجراحية التي غالباً ما يترتب عنها مضاعفات خطرة وعديدة، غير أن هذه التقنيات غير الجراحية تعمل على تقليل كميات محدودة من هذه الدهون في البطن المتراكمة تحت الجلد وفوق العضلات، وبالتالي فهي لا تؤتي بنتائج فائقة لمن يعانون من السمنة المفرطة.

وبناءً على ذلك، المرشحون لإجراء عملية شفط دهون البطن بدون جرحة هم:

من لا يعانين من ترهل كبير في منطقة البطن .

اللواتي يعانين من أي مشاكل صحية قد تؤثر سلباً على عملية شفط دهون البطن بدون جراحة أو تزيد من مضاعفاتها .

اللواتي لم يحققن نتائج فعالة في التخلص من دهون البطن بالوسائل التقليدية، مثل اتباع الحميات الغذائية أو ممارسة بعض التمارين الرياضية.

لا يمكن أن تتم عمليات شفط دهون البطن بدون جراحة للحوامل، خاصة منها الليزر أو الموجات ما فوق الصوتية Ultrasound.



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طرق شفط الدهون من البطن بدون جراحة

مع تطورعالم التجميل غير الجراحي، تعددت الوسائل والتقنيات التي تعمل على شفط دهون البطن دون جراحة، من بينها:

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شفط دهون البطن بالليزر

شفط الدهون بالليزر دون جراحة، إجراء غير جراحي لا يحتاج لتخدير كلي، يعمل على تحسين شكل مناطق معينة بالجسم، كالبطن، الأرداف، الذراعين... ولتحسين الخلايا الدهنية، وليس لفقدان الوزن. يتم خلاله استخدام جهاز يطلق أشعة ضوئية، تعمل على تذويب الدهون المتراكمة تحت الجلد في منطقة البطن، فتتحول من صورتها الصلبة إلى سائل، ما يسهل عملية شفطها. لا تكتفي أشعة الليزر بذلك، بل تساهم أيضاً بشد الجلد بشكل طبيعي، لقدرتها على تحفيز الخلايا الدهنية على إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما ينتج عن ذلك بشرة مشدودة وأكثر مرونة، لكن في المقابل، قد يؤدي الليزر إلى تخثر الأوعية الدموية الصغيرة في المنطقة المعالجة، ما يؤدي الى حدوث القليل من الكدمات.

شفط دهون البطن بالتبريد

تعرف بـ Cool Sculptin، وهي تقنية معاكسة لآلية الليزر، تعتمد على تجميد الخلايا الدهنية في منطقة البطن ومن ثم تفجيرها، ليتم شفطها بواسطة جهاز معين. عادةً ما تستغرق مدة الجلسة من ½ ساعة إلى ساعة.

تقنية التبريد لا تناسب من يعانون من السمنة أو الوزن الزائد، أو لمن ليس بمقدورهم تحمل درجات الحرارة الباردة، مثل المصابين بمتلازمة رايوناود Raynaud's Phenomenon، كما أن تأثيرها لهذه الغاية ما زال بحاجة إلى المزيد من الأبحاث.

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شفط دهون البطن بالموجات ما فوق الصوتية

تعتمد على الأشعة ما فوق الصوتية لتحفيز عملية إنتاج الكولاجين، من خلال تثبيت جهاز الاهتزاز الميكانيكي الذي يعمل بطريقة يدوية على منطقة البطن بشكل خاص ليتم تفتيتها وتدميرها. تعتبر هذه التقنية من أكثر التقنيات المعتمدة لشفط دهون البطن بدون جراحة التي تستغرق وقتاً، إذ تستغرق كل جلسة ما يقارب الساعة أو أكثر، كما أنها غير مناسبة للترهلات الشديدة.

الإبر لشفط دهون البطن دون جراحة

هي طريقة بديلة للطرق المذكورة سابقاً. يتم خلالها إدخال إبر دقيقة في الطبقة الدهنية أسفل الجلد، فتعمل على تكسير الدهون وتفتيتها ومن ثم إخراجها بشكل فوري.

لا تحتاج إلى تخدير وإن كان موضعياً، كما أن نتائجها سريعة، بحيث لا يحتاج المريض إلى الانتظار أسابيع عدة لملاحظة النتائج المطلوب. بالمقابل، لا يمكن استخدام إبر شفط دهون البطن دون جراحة للمصابين بسمنة زائدة، بل فقط للتخلص من كميات بسيطة من شحوم البطن.

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نصائح قبل عمليات شفط دهون البطن بدون جراحة

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الحرص على عدم تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة والشاي لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الجلسة.

التوقف عن تناول الأدوية، مثل أدوية التنحيف، الربو أو الغدة الدرقية، وذلك لمدة لا تقل عن يومين قبل الخضوع لجلسات شفط دهون البطن بدون جراحة أو بحسب تعليمات الطبيب.

التوقف عن التدخين لمدة لا تقل عن 30 يوماً قبل الجلسة.

الحصول على قسط وافٍ من النوم لمدة يوم على الأقل قبل الجلسة.

الامتناع عن تناول الطعام لمدة لا تقل عن 12 ساعة.

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