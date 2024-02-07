شكرا لقرائتكم خبر عن لو سنك فوق الـ 45.. اختبارات ضرورية لفحص صحة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التقدم في السن، يمكن أن تؤثر أمراض مختلفة على الجسم والعينين، وبالتالي من المهم أن تقوم بإجراء تقييم روتيني للعين بحلول سن 45 عامًا.ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف الهباق أستاذ طب وجراحة العيون جامعة بنها، أن اختبارات العين تعتبر إلزامية وضرورية للأشخاص في أواخر الأربعينيات من العمر، لمتابعة ظهور أي حالة واكتشافها مبكرا.

وأوضح أستاذ العيون لـ" الخليج 365"، أن الأسباب الثلاثة الأولى لفقدان البصر الدائم هي الجلوكوما واعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي المرتبط بالعمر، وتظهر كل هذه الأعراض بشكل عام بعد سن الأربعين، لذا من المهم إجراء اختبار لهذه الثلاثة مع تقدمك في العمر.

اختبار الجلوكوما

الجلوكوما أو المياه الزرقاء هو مرض يؤدي فيه الضغط المتزايد في العين إلى تلف العصب البصري مما يؤدي إلى فقدان الرؤية بشكل لا رجعة فيه، لسوء الحظ، يعتبر الجلوكوما مرضًا صامتًا ولا يسبب أي أعراض لدى معظم الأفراد حتى يؤثر على أكثر من 50٪ من الرؤية، يمكن أن يساعد الفحص المنتظم عند عمر 40-45 عامًا وسنويًا بعد ذلك في التعرف على المرض الصامت قبل أن يسبب أي ضرر.

اختبار العين لمرضى السكري

أوضح الطبيب أنه من الضرورى لمرضى السكري إجراء فحص عيون عند سن الأربعين أو خلال عام واحد من تشخيص إصابتهم بالسكري، حيث تعتبر إدارة اعتلال الشبكية السكري أسهل في المراحل المبكرة حيث يمكن لتدابير نمط الحياة الأساسية والتحكم في السكر عكس المرض

اختبار الضمور البقعي المرتبط بالعمر

يؤدي الضمور البقعي المرتبط بالعمر إلى فقدان الرؤية المركزية مما يؤدي إلى إعاقة بصرية شديدة، ويظهر المرض عادة في المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ولكن مع زيادة ضغوط الحياة والتعرض لإشعاع الشاشات، فإننا نشهد ظهور هذه الحالة فى سن الأربعين.