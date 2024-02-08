شكرا لقرائتكم خبر عن علامات لا تتجاهلها.. تشير إلى وجود مشكلة فى كليتيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يشار إلى أمراض الكلى على أنها القاتل الصامت، لأنك قد لا تتمكن من إدراك الضرر الذي حدث حتى يصبح خطيرًا، والكلى مسئولة عن تصفية الدم من الفضلات مثل اليوريا، يؤدي فشل الكلى إلى تراكم السموم في الجسم، مما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء الأخرى ويؤدي إلى مشاكل خطيرة أخرى. فى هذا التقرير نتعرف على بعض العلامات التي يجب ألا تتجاهلها وتدل على مشكلة فى الكلى، بحسب موقع "تايمز ناو".

وهناك عدة أسباب لزيادة أمراض الكلى، والتي تشمل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض أخرى مثل التهابات المسالك البولية، وأمراض المناعة الذاتية، والتهاب المفاصل الروماتويدي تؤدي أيضًا إلى تلف الكلى.

وتشير التقديرات إلى أن مليوني شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من الفشل الكلوي، ويستمر عدد المرضى الذين يتم تشخيص إصابتهم بالمرض في التزايد بمعدل 5-7 % سنوياً.

وبحسب الأطباء فإن معظم الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى - المعروف أيضًا باسم القاتل الصامت - لا يعرفون شيئًا عنه.

على الرغم من وجود العديد من العلامات الجسدية لأمراض الكلى، إلا أنه في بعض الأحيان يعزوها الناس إلى حالات أخرى أيضًا.

ومعظم الأعراض لا تظهر إلا في مراحل متأخرة جدًا، عند فشل الكلى، أو عند وجود كميات كبيرة من البروتين في البول.

علامات غير معروفة لأمراض الكلىفيما يلي خمس علامات إنذار مبكرة تشير إلى وجود مشكلة في الكلى ويجب عدم تجاهلها:





مشاكل جلديةعلى الرغم من أنك قد تعاني من جفاف الجلد بسبب تغير الطقس، إلا أن أمراض الكلى يمكن أن تسبب أيضًا تهيجًا وحكة في الجلد - تُعرف بالحكة. أولئك الذين يعانون من الحكة يعانون أيضًا من طفح جلدي أو جفاف الجلد أو مشاكل جلدية بسبب الخدش الناتج عن الحكة.

تتطور الحالة بسبب تراكم المواد السامة والمواد الكيميائية التي تقوم الكلى عادةً بتصفيتها من الدم.

ومع ذلك، إذا أصيبوا بالعدوى، فلن تتمكن الكلى من تصفية الدم كالمعتاد، مما يسبب مشاكل جلدية.ووفقا للأطباء، قد لا يظهر الطفح الجلدي في المراحل المبكرة ولكن عندما تصبح المعادن الموجودة في الدم غير متوازنة بسبب تضاؤل قدرة الكلى على تصفية السموم.

ووفقا للدراسات، فإن أكثر من 80 % من الأشخاص الذين يعانون من مرض الكلى المزمن في المرحلة النهائية يصابون بالحكة.



الانتفاخ حول العينين الانتفاخ حول العينين

في حين أن الانتفاخ حول العينين في الصباح يمكن أن يكون نتيجة لعدة أسباب، فإن استمرار الأعراض لفترة طويلة يمكن أن تشير إلى مرض خطير في الكلى.

ووفقا للأطباء، يمكن أن يحدث التورم عندما تقوم الكلى بتسريب كمية كبيرة من البروتين في البول بدلا من تخزينه في الجسم.

وبمرور الوقت، تتطور أيضًا إلى حالة تعرف باسم الوذمة المحيطة بالحجاج، والتي تسبب الالتهاب بسبب تراكم السوائل في الخلايا أو الأنسجة.



دم فى البول دم فى البول

يحدث الدم في البول أو بيلة دموية عندما تسمح الكلى لخلايا الدم بالتسرب إلى البول.

وفقا للخبراء، يمكن أن تكون هناك مشاكل مختلفة تسبب حدوث هذا التسرب، بما في ذلك - التهابات المسالك البولية أو عدوى المسالك البولية، عندما تدخل البكتيريا إلى الأنبوب الذي يخرج من خلاله البول من الجسم.ويمكن أن يكون أيضًا إشارة مبكرة لتطور حصوات الكلى أو الأورام.

يتم تزويد النيفرون في الكليتين بالأوعية الدموية، التي تتعامل مع كميات كبيرة من الدم المتدفق من خلالها. إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم، فقد تتسبب هذه الحالة في إضعاف هذه الأوعية الدموية أو تصلبها بمرور الوقت، مما يحد من تدفق الدم إلى أنسجة الكلى.

يستمر ارتفاع ضغط الدم المرتفع بالفعل في الارتفاع حيث يؤدي ضعف أداء الكلى إلى احتفاظ الجسم بمزيد من السوائل.

النعاس ومشاكل النوم

ويرتبط مرض الكلى المزمن أيضًا بزيادة احتمالية انقطاع التنفس أثناء النوم واضطرابات النوم الأخرى. ووفقا للأطباء، فإن وجود المزيد من السموم في الدم يمكن أن يجعل النوم أكثر صعوبة. كيفية علاج أعراض اضطراب الكلى؟إذا لاحظت أيًا من العلامات المذكورة أعلاه، فمن المهم زيارة الطبيب وإجراء تغييرات كافية على نمط حياتك وتناول الأدوية. كيفية علاج أعراض اضطراب الكلى؟إذا لاحظت أيًا من العلامات المذكورة أعلاه، فمن المهم زيارة الطبيب وإجراء تغييرات كافية على نمط حياتك وتناول الأدوية.

تتضمن بعض تغييرات نمط الحياة التي قد يقترحها الأطباء:

-الاقلاع عن التدخين

-زيادة النشاط البدني

-شرب كمية كافية من الماء

-الحفاظ على وزن معتدل

-تناول نظام غذائي صحي ملئ بالكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة

-تقليل كمية التوتر في حياتك

اعتمادًا على شدة حالتك، قد يقترح طبيبك مجموعة من الأدوية.