شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على قلبك.. 7 نصائح صحية لتقليل فرص الإصابة بـ ألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تخشي من الإصابة بمرض الزهايمر، عليك اتباع بعض العادات الصحية التي تقلل من فرص الإصابة بهذا المرض، وفقا لموقع doctissimo.
وأضاف التقرير أنه خلال منتصف العمر، وهي الفترة التي يمكن أن يبدأ خلالها البروتين الأول لمرض الزهايمر، المسمى أميلويد، في التطور في الدماغ، و يبدو أنها الفترة الأكثر ملاءمة لاتخاذ الإجراءات الصحيحة، هناك 7 عادات عليك اتباعها لتقليل فرص الإصابة بالزهايمر، ومنها:
- اتبع حمية البحر المتوسط وداشعلى الرغم من أن النظام الغذائي وحده لا يمكنه الوقاية من مرض الزهايمر، إلا أن هناك دراسات أكدت أن اتباع النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ونظام DASH ، والذي يوصي العديد من الخبراء الآن بدمجه في نهج غذائي واحد يسمى نظام MIND الغذائي والذي يرمز إلى تدخل نظام DASH الغذائي المتوسطي لتأخير التنكس العصبي، وفقًا لدراسة أجريت عام 2015، انخفض خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 53% لدى الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي، ويعتمد هذه الأنظمة علي تناول كميات كبيرة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والأسماك والمكسرات مع الحد من اللحوم الحمراء والجبن وغيرها من مصادر الدهون المشبعة أو المتحولة. - تحرك أكثركسفت دراسة أجريت في فبراير 2011 في PNAS أن الأشخاص الأكثر نشاطًا لديهم حجم دماغ أكبر في المناطق المهمة للذاكرة، مثل الفص الجبهي والحصين، في حين يرتبط مرض الزهايمر بضمور الدماغ أو انخفاض حجم الدماغ، و التمرين مفيد أيضًا للذاكرة، وأوضح دراسة أخري أجريت في ديسمبر 2020 في الطب الوقائي أن البالغين غير النشطين هم أكثر عرضة للتدهور المعرفي بمقدار الضعف تقريبًا، و يكفي للتحرك بانتظام مرة أخرى.
يوفر القلب والأوعية الدموية الأكسجين والمواد المغذية لدماغك، ومن خلال الاعتناء بقلبك، فإنك تسمح لجسمك بالكامل وعقلك بالعمل على النحو الأمثل. كيف تعتني بصحة قلبك؟ من خلال اتباع بعض التوصيات البسيطة:
-ابذل قصارى جهدك لتقليل التوتر
-تأكد من أن مستويات السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول جيدة.
-تناول الأطعمة الصحية.
-الإقلاع عن التدخين.-احذر من المكملات الغذائيةالعديد من المكملات الغذائية تعمل على تحسين صحة الدماغ والذاكرة، بل إنها في بعض الأحيان تذهب إلى حد القول إنها تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، و لكن لا يوجد دواء أو مكمل غذائي يمثل الحل السحري لهذا التراجع، ولذا ضع في اعتبارك أيضًا أن المكملات الغذائية لا تتم دراستها أو تنظيمها مثل الأدوية، ولكنها يمكن أن تسبب آثارًا جانبية، إذا كنت تعتقد أنك قد تعاني من نقص الفيتامينات وتشعر بالقلق من أنه قد يؤثر على صحتك، تحدث مع الطبيب.
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