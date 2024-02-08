5 فوائد صحية لبذور السمسم للنساء: تعرّفي إليها

بيروت - نادين محمد - لا تتجاهلي فوائد بذور السمسم في عالم التغذية، فهذه الحبوب الصغيرة تستحق بعض التقدير لخصائصها الغذائية الممتازة وخصائصها المعززة للصحة. إنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل الألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن، كما توفر مصدرًا سهلاً للبروتين النباتي. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تضيف نكهة إلى الخبز والسلطات ولفائف السوشي، ويمكن تحويلها إلى منتجات لذيذة، مثل الطحينة.

تأتي بذور السمسم من نبات السمسم المزروع على نطاق واسع. وتحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وغالبًا ما تستخدم في صنع المخبوزات والزيوت والتغميسات.

أما صحياً، فتتمتع بذور السمسم بالعديد من الفوائد الصحية باعتبار انها مكونة من الفيتامينات والمعادن. فقط ملعقتين كبيرتين من هذه البذور الصغيرة تغطي أكثر من 10% من احتياجاتك اليومية لعدد من العناصر الغذائية، بما في ذلك الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك. كما أنها مصدر جيد للعديد من فيتامينات ب، التي تلعب دوراً في عملية التمثيل الغذائي.

فوائد بذور السمسم الصحية

مصدر الصورة freepik

توفر بذور السمسم مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المرتبطة بصحة العظام والشبع ووظائف مهمة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض العناصر الغذائية والمركبات النباتية الموجودة في بذور السمسم قد تساعد في دعم دفاعات الجسم المضادة للأكسدة وتحسين صحة القلب والعظام.

قد يعجبك أيضاً فوائد زيت السمسم لتكثيف وتقوية الشعر التالف

في ما يلي بعض الفوائد الصحية المتعلقة بما يتعلق ببذور السمسم:

غنية بالمعادن

تحتوي بذور السمسم على كمية مذهلة من المعادن، التي تشارك في عمليات مهمة في الجسم، بما في ذلك بناء والحفاظ على عظام صحية ودعم صحة القلب والأوعية الدموية والجهاز المناعي.

توفر مضادات الأكسدة لمكافحة الأمراض

تعتبر بذور السمسم مصدرًا مركزًا للمركبات النباتية الواقية التي تدعم وتحمي الصحة العامة. تشير الدراسات إلى أن تناول بذور السمسم يعزز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة، مما قد يساعد في الحماية من تلف الخلايا الذي قد يؤدي إلى الإصابة بالأمراض. توفر مضادات الأكسدة لمكافحة الأمراض.



تساعد في خفض ضغط الدم

تحتوي بذور السمسم على عناصر غذائية ضرورية لتنظيم ضغط الدم بشكل صحي، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم. كما أنها غنية بالمركبات الواقية التي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي، مما قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.



تدعم وزن الجسم الصحي

مصدر الصورة freepik

تحتوي بذور السمسم على نسبة عالية من البروتين والألياف، وهي عناصر مغذية تساعدك على الشعور بالشبع. تشير الدراسات إلى أن زيادة تناولك للبروتين 13 والألياف 14 يمكن أن يكون وسيلة بسيطة وفعالة لدعم فقدان الوزن.

مصدر للقشور الصحية للقلب

بذور السمسم غنية بمركبات تسمى القشور، وهي مجموعة من مواد البوليفينول التي لها آثار مفيدة على الصحة.ومن المثير للاهتمام أن محتوى الليجنان في بذور السمسم يرتبط بلونها. بذور السمسم الأسود لديها أعلى تركيز من إجمالي القشور، بما في ذلك السمسمين، في حين أن بذور السمسم الأبيض لديها أدنى تركيز.

المصدر:mindbodygreen

ما رأيك متابعة فوائد تناول الطعام ببطء وطرق اكتساب هذه العادة الصحية