شكرا لقرائتكم خبر عن من النوبة القلبية للسرطان.. علامات تدل على خطورة حرقة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرقة المعدة المعروفة باسم الارتجاع الحمضي، هي شعور مزعج بالحرقان في الصدر ناجم عن انتقال حمض المعدة إلى الحلق.في معظم الحالات، تتفاقم هذه الأعراض السيئة عن طريق تناول الأطعمة الدهنية أو الحارة ويمكن السيطرة عليها بالأدوية وتقليل التوتر، لكن خبراء الصحة حسب موقع صحيفة ذا صن، حذروا من أن حرقة المعدة، في بعض الحالات، يمكن أن تكون من أعراض شيء أكثر خطورة .

وفقا للتقرير، فإن أغلب الناس قد لا يدركون أن حرقة المعدة قد تكون ضارة، وتدل على شيء أكثر خطورة بينما يستمرون في علاج الأعراض، دون الانتباه للمشكلة الرئيسية، وحذر التقرير من أن التعرض لحرقة المعدة بشكل متكرر يمكن أن يكون علامة على الإصابة بسرطان المريء.

توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بالتحدث إلى الطبيب العام إذا كنت تعاني من حرقة المعدة بالإضافة إلى هذه الأعراض الثلاثة الأخرى:





الطعام يعلق في حلقكالمرض في كثير من الأحيان

فقدان الوزن دون سبب

من السرطان إلى عدوى المعدة أو الفتق، إليك 5 حالات صحية خطيرة يمكن أن تنذرك حرقة المعدة بها.





1. سرطان المريءحرقة المعدة هي أحد الأعراض الناجمة عن انتشار سرطان المرئ، ويقول الخبراء إن معظم الناس لا يدركون أنهم مصابون بالسرطان حتى يواجهون صعوبة في البلع، وعند هذه النقطة قد يكون المرض في مرحلة متقدمة للغاية بحيث لا يمكن علاجه بسهولة.

يمكن أن يؤثر السرطان على عملية الهضم لديك ويمكن أن تشمل الأعراض ما يلي:

وجود مشاكل في البلع (عسر البلع)

الشعور أو المرض

حرقة المعدة أو الارتجاع الحمضي

أعراض عسر الهضم، مثل التجشؤ بكثرة

2. فتق الحجاب الحاجزيحدث الفتق الحجابي عندما يتحرك جزء من معدتك إلى صدرك، وهي حالة شائعة جدًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ولا يحتاج عادة إلى علاج إذا لم يسبب لك مشاكل.

مع فتق الحجاب الحاجز ، يمكنك أن تعانى من شعور مؤلم بالحرقان في صدرك، غالبًا بعد تناول الطعام (حرقة في المعدة) و (الارتجاع الحمضي) مع رائحة الفم الكريهة، التجشؤ والشعور بالانتفاخ، تعاني من صعوبة أو ألم عند البلع.





3. قرحة المعدةقرحة المعدة ، هي تقرحات تظهر على بطانة المعدة، تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا الشعور بالحرقان في وسط بطنك ليست مؤلمة دائمًا، تشمل بعض الأعراض الأقل شيوعًا لقرحة المعدة ما يلي:

عسر الهضم

حرقة في المعدة

فقدان الشهية

الشعور والمرض

فقدان الوزن

التجشؤ أو الانتفاخ بعد تناول الأطعمة الدهنية

يجب عليك مراجعة الطبيب العام إذا كنت تعاني من هذه الأعراض بشكل مستمر.





4. نوبة قلبيةبالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تكون أعراض الأزمة القلبية مشابهة لعسر الهضم، على سبيل المثال، قد تشعر بثقل في صدرك، أو آلام في المعدة، أو حرقة في المعدة.

إذا استمرت آلام القلب - الشعور بالضغط أو الثقل أو الضيق في الصدر - لمدة تزيد عن 15 دقيقة، فقد تكون هذه علامة على إصابتك بنوبة قلبية، وتشمل الأعراض الأخرى ما يلي:

ألم في أجزاء أخرى من الجسم - يمكن أن تشعر كما لو أن الألم ينتقل من صدرك إلى ذراعيك أو فكك أو رقبتك أو ظهرك أو معدتك

الدوار

التعرق

غثيان

ضيق التنفس