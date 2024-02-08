شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة نساء وتوليد توضح حالات تتطلب الولادة القيصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الولادة القيصرية تلك التي تتطلب فتح طبقات من البطن لإخراج الأجنة من الأرحام، إجراء جراحى بسيط تتطلبه بعض الحالات الضرورية.بعض الحالات تتطلب إخراج الطفل من خلال إجراء عملية ولادة قيصرية ولا حل لها غير ذلك وذلك حفاظا على سلامة الأمووطفلها.

وفقا لتقرير نشر في موقع بيتر هيلث المعني بالصحة العامة، فإن هناك الكثير من الأسباب التي تدفع الأطباء لإجراء العملية القيصرية منها الحالات الطارئة، والتي يكون فيها الطفل لا يتحرك رأسه إلى الأسفل ولا يناسب إخراجه من خلال الحوض، فضلا عن بعض العلامات المرضية التي قد تظهر على الجنين، فضلا عن بعض المشكلات الصحية التي تصيب المرأه مثل حالات ارتفاع ضغط الدم بشكل كبير أثناء المخاض وهو ما قد يسبب خطورة على الأم وطفلها ولذلك يفضل الولادة القيصرية.

وفي السياق ذاته قالت الدكتوره عبلة الألفي أستاذة أمراض النساء والتوليد طب قصر العينى، أن هناك بعض الحالات التي يتطلب فيها إجراء العملية القيصرية أو الولادة عن طريق القيصرية وليس الولادة الطبيعية حفاظا على سلامة الأم وجنينها ومرور الولادة بسلام وأمان.

تابعت الدكتورة عبلة موضحة أن بعض الحالات التي يكون فيها الطفل وزنه كبير نسبيا يفضل إجراء الجراحة القيصرية لاحتمالية حدوث مشكلات أثناء ولادته طبيعيا، فضلا عن الحالات التي يكون فيها رأس الطفل كبيرة نسبيا مما يعوق الولادة عن طريق عنق الرحم.

تابعت أستاذ النساء والتوليد موضحة أن بعض الأسباب الأخرى تتعلق بعدم قدرة بعض السيدات على الدفع أو "الحزق" إما لأسباب نفسية كالقلق أو مرضية، فضلا عن عدم انتظام انقباضات الرحم أثناء الولادة الطبيعية، واضافت أن هناك بعض الحالات العاجلة التي تتعرض فيها بعض الأمهات لضرورة الولادة القيصرية العاجله، تلك التي تتعلق بالحمل في أكثر من طفل أي التوائم أو خضعت المرأة قبل ذلك لولادات قيصرية متكررة.