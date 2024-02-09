شكرا لقرائتكم خبر عن مرض "القوباء الجلدي".. تعرف على الأعراض والأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مرض القوباء هو مرض عدوي معروفة فيروسية الأصل تسبب مرض الجديري والقوباء، بعد الإصابة بهذا الفيروس في الصغر يظل الفيروس في جسمك لكنه غير نشط عند الكبر، فى بعض الحالات البسيطة قد ينشط هذا الفيروس في المستقبل مسببا طفحا جلديا مزعجا بشدة.

تظهر القوباء على سطح الجلد وفقا لتقرير نشره في موقع every day health الطبى، على شكل مجموعة من البثور تظهر على جانب واحد من الجسم سواء الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، قد يظهر على الساق أو القدم أو منطقة الأرداف أيضا أو الظهر، هو في مجمله ومظهره طفحا جلديا عاديا ولكن الألم الذي يصاحبه والوخز والحكه الشديدة التى يسببها هى التى تميزه عن غيره من الأمراض الجلدية.

له الكثير من الأعراض التي تظهر على المريض، وفقا للتقرير، فبجانب هذا الطفح الجلدي يشعر المريض بزيادة درجة حرارة الجسم بشكل ملحوظ بشدة، فضلا عن ألم شديد في الرأس مع اضطرابات شديدة في الأمعاء والهضم.

يعاني المريض بالقوباء بألم في الأعصاب، ويميزه أنه كلما لامس الإنسان منطقة الإصابة كلما شعر بألم شديد، ولابد من الذهاب الفوري والعاجل للطبيب المختص لعلاج هذه الحالة لأنها قد تخلف مضاعفات خطيرة إذا لم يكن هناك علاج سريع لها وقد تسبب آلام في الأعصاب مستمرة في المستقبل.

القوباء مرض وعدوى جلدية فيروسية يجب ألا يهمل علاجها المريض بها ولابد من الاهتمام بها، والفيروس الذي يسبب الجديري والقوباء يختلف عن فيروسات الهربس المعروفة.