شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عندما تنام بعد الساعة 12 صباحاً كل يوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح النوم فى وقت متأخر كل يوم عادة لدى كثير من الأشخاص، بسبب الانشغال بالأعمال اليومية أو الالتزامات الاجتماعية أو العمل أو الرغبة فى مشاهدة التلفاز، ومع ذلك، فإن النوم المستمر بعد منتصف الليل أى بعد الساعة 12 صباحاً يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحتك بشكل عام، فى هذا التقرير نتعرف على ماذا يحدث لجسمك عندما تنام بعد منتصف الليل، بحسب موقع "تايمز ناو". سلبيات النوم في وقت متأخر من الليليرتبط النوم المنتظم في وقت متأخر من الليل بالعديد من مشكلات الصحة العقلية، مثل زيادة مستويات القلق والاكتئاب وحتى الاضطراب ثنائي القطب. علاوة على ذلك، فإنه يبدأ تأثير التوتر والاضطرابات عن طريق تعطيل عمليات الإصلاح الطبيعية في الجسم التي تحدث أثناء النوم.

الآثار الصحية طويلة المدى للنوم بعد الساعة 12 صباحا - اضطراب إيقاع الساعة البيولوجية: النوم المستمر بعد منتصف الليل يمكن أن يؤثر على الساعة الداخلية لجسمك، مما يؤثر على الوظائف الحيوية مثل إنتاج الهرمونات، وتنظيم التمثيل الغذائي، والتحكم في درجة حرارة الجسم.

- ضعف الوظيفة الإدراكية: يمكن لفترات طويلة من النوم في وقت متأخر من الليل أن تضعف الوظائف الإدراكية، مما يؤدي إلى صعوبات في التركيز واسترجاع الذاكرة والحدة العقلية بشكل عام.

- زيادة هرمونات التوتر: ترتبط أنماط النوم في وقت متأخر من الليل بمستويات مرتفعة من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي يمكن أن تزيد من مشاعر القلق والتوتر، وتساهم في زيادة الوزن.

- ضعف الجهاز المناعي: تتأثر فعالية الجهاز المناعي بسبب قلة النوم، مما يزيد من التعرض للعدوى والأمراض.

- التأثير على عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون: يمكن أن تؤثر أنماط النوم المضطربة سلبًا على عملية التمثيل الغذائي في الجسم، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن ومقاومة الأنسولين وزيادة خطر الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

حلول لنوم أفضل- وضع جدول نوم ثابت: شجع على حسن سير الساعة الداخلية لجسمك من خلال النوم والاستيقاظ في نفس الأوقات يوميًا، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

- قم بإنشاء روتين مريح قبل النوم: اعتمد أنشطة مهدئة مثل التأمل أو تمارين التمدد اللطيف أو القراءة قبل النوم لإشارة جسمك إلى أن الوقت قد حان للاسترخاء.

- تقليل وقت الشاشة قبل النوم: قلل من التعرض للأجهزة الإلكترونية قبل ساعة من النوم لتجنب تأثيرات الضوء الأزرق التي تسبب اضطراب هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم.

- التغذية الواعية: اختر وجبات خفيفة وسهلة الهضم إذا تناولت الطعام في وقت متأخر. تجنب الوجبات الثقيلة التي يمكن أن تعطل نوعية النوم.

- إعطاء الأولوية لبيئة النوم الأمثل: تأكد من أن غرفة نومك مواتية للراحة، وتحتوي على مرتبة مريحة ووسائد داعمة وأجواء باردة ومظلمة.