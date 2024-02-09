شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للورد من العناية بالبشرة إلى المساعدة على الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رائحة الورود المنعشة تجعل القلوب تنبض، خاصة أننا مقبلون على الاحتفال بعيد الحب الذى يشع بالورود الزاهية والملونة من حولنا، ولذلك ارتبطت الورود بالحب والرومانسية لفترة طويلة، ولكن هناك ما هو أكثر من مجرد مظهرها الجميل والرقيق ورائحتها الحلوة، فوائدها لصحتك. الفوائد الصحية للوردلمعرفة الفوائد الصحية للورد، نسرد فيما يلى حسب موقع OnlyMyHealth أبرز الفوائد الخاصة به. الفوائد الصحية للوردلمعرفة الفوائد الصحية للورد، نسرد فيما يلى حسب موقع OnlyMyHealth أبرز الفوائد الخاصة به.

يخفف من مشاكل البشرةيمكن استخدام الورد موضعيًا للمساعدة في الحفاظ على صحة الجلد وتقليل الاحمرار وتخفيف تهيج الجلد الخفيف، ويمكن أن يؤدي استخدام ماء الورد إلى إزالة الزيوت الزائدة من الجلد ويمنحك الراحة من مشاكل حب الشباب.

تعزيز صحة الجلدماء وزيت الورد من العناصر الجيدة للعناية بالبشرة والتي يمكن أن تكون جزءًا من روتين العناية بالبشرة، حيث يساعد ماء الورد على تقليل البقع الداكنة ويمنح بشرة أكثر إشراقًا ونضارة، كما أن محتوى مضادات الأكسدة في الورد يساعد على تقليل علامات الشيخوخة، ويلعب الورد دورًا أساسيًا في حماية الخلايا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

يمكن أن يساعد زيت الورد في مكافحة الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي تسببها الجذور الحرة ويجعل البشرة تبدو أصغر سنا، كما أنه يعزز لون بشرتك..

تخفيف التوتررائحة الورد يمكن أن توفر الاسترخاء وتساعد على تقليل التوتر، فقد وجدت إحدى الدراسات أن زيت الورد تسبب في انخفاض كبير في معدل التنفس، وتشبع الأكسجين في الدم وضغط الدم الانقباضي، مما يشير إلى انخفاض الاستثارة اللاإرادية وتخفف من التوتر.

المساعدة على الهضم الورد له تأثير ملين خفيف يساعد على تخفيف الإمساك، لذا فإن شرب شاي الورد أو رشه في السلطة يمكن أن يساعدك على تسهيل عملية الهضم وتخفيف الإمساك.

يقلل من خطر الإصابة بالأمراضيحتوي الورد على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة والبوليفينول، مما يساعد على تقليل أنواع معينة من السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.