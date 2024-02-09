شكرا لقرائتكم خبر عن خراج الكبد تعرف على أسباب الإصابة به وأعراضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خراج الكبد المتقيح مشكلة يعانى منها البعض ولها الكثير من الأعراض والعلامات، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كليفيلاند الطبي، موضحًا أن الكثير من الأسباب قد تتسبب في هذا الخراج.

تابع التقرير أن هذا الخراج الذى يصيب الكبد قد يكون له الكثير من المسببات والعوامل، والتي من بينها، المشكلات التي تصيب الأنابيب المسئولة عن تصريف الصفراء به، وهو ما يرفع فرص الإصابة بهذا الخراج، تلك العدوى تصيب الدم على سبيل المثال، أو تصيب البطن، أو الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، أو التهاب الأمعاء، كذلك الصدمات التي تصيب الكبد مباشرة.

وفى السياق ذاته أوضح الدكتور محمد المنيسى استشارى الباطنة والجهاز الهضمى قصر العينى، مؤكدًا أن خراج الكبد قد يظهر على الجسم بعض العلامات والأعراض، ولكن تختلف درجتها وحدتها من حالة لأخرى ومن مريض لآخر، ومنها الآلام الشديدة في البطن، تتغير عادات التبرز لدى البعض فيكون لونه داكنا بعض الشيء، كذلك قد يتغير الوضع الهضمى لدى البعض، فتضطرب الرغبة في الطعام، ويكون انعدام الشهية أمر واضح وصريح، قد يكون مصحوبًا برغبة في التقيؤ كلما تناولت طعامًا، مع آلام في البطن والأكتاف والظهر والصدر، آلام غير مبررز يكتشف سببها الطبيب المختص.