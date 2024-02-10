شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسباب تصبغ البشرة وزيادة البقع الداكنة عند التقدم فى العمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكثير من الأسباب قد تؤدي إلى تصبغات البشرة المختلفة، ولكن هل تتصبغ بشرتنا بكثرة وبشدة عندما نتقدم فى العمر؟

وأكد تقرير نشر في موقع كيورا المعني للصحة العامة، أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى سرعة تصبغ البشرة، والتي من بينها تقدمنا في العمر فعندما نتقدم في العمر تصبح بشرتنا عرضة للشيخوخة نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث سواء للرجل أو المرأة، والانخفاض التدريجي السريع لمستويات الهرمونات التي تمد بشرتنا بنضارتها والحفاظ على لونها وسلامتها، وبالتالي كلما تقدمنا في العمر كلما أصبحنا عرضة لفرط التصبغ وسهولة التغير لون البشرة وعدم توحد لونها.

وتابع التقرير أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى التصبغ كلما تقدمنا في العمر منها كثرة التعرض للكلمات الخاصة بالتفتيح وكريمات علاج البشرة أثناء فترة الشباب والكبر وبالتالي تصبح البشرة عرضة للتصبغ عند التقدم في العمر.

كذلك التعرض للحساسية الجلدية أكثر من مرة دون علاج فعال وقاطع يجعل البشرة عرضة للالتهاب وفرط التصبغ عند التقدم في العمر كذلك الأمراض الجلدية المستمرة تؤدي بالتدريج إلى ظهور مناطق داكنة في الجلد وتصبغات تزيد مع السن، وبالتالي في أية ممارسات جلدية أثناء مرحلة الشباب لا ينساها الجلد عند التقدم في العمر وخاصة في مرحلة الشيخوخة فكل الآثار القديمة تذيد حدتها عند التقدم في العمر وفي مرحلة الكبر