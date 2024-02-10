مساج البطن للتنحيف. هل يحقق المعجزات أم مجرد شائعات؟

بيروت - نادين محمد - إذا كنت من النساء اللواتي يضعن آمالاً كبيرة على أن تدليك منطقة البطن سيمنحك بمفرده قواماً متناسقاً وبطناً مسطحاً، ستخيب آمالكِ سيدتي. مساج البطن للتنحيف، ما هو إلا عنوان رنان وجاذب تجدينه على مواقع الإنترنت، قد يساهم بنسبة قليلة في حرق دهون البطن، لكن لا يمكن التعويل عليه، إذا لم ترافقه حمية غذائية صحية وممارسة بعض الأنشطة البدنية.

بعد موافقتك على شروط اللجوء إلى تدليك البطن من أجل التنحيف، ننتقل بك إلى أنواعه وفوائده الأخرى ....

أنواع تدليك البطن وتأثيرها على التنحيف

تدليك البطن Abdominal Massage أحد أشكال العلاج بالتدليك اللطيف غير المؤذي الذي يساعد على الاسترخاء عند الشعور بـ آلام في البطن، وللتخلص من بعض مشاكل الجهاز الهضمي، مثل الانتفاخات والإمساك. قد يلجأ البعض إلى معالج متخصص للحصول على جلسات التدليك، او يمكن للشخص القيام به بنفسه في المنزل.

الصورة من Freepik

مساج البطن لعلاج الجهاز الهضمي

يساعد تدليك البطن على تنظيم وظائف الجهاز الهضمي، إذ يعمل على تخليص الجسم من السموم المختلفة، من خلال عملية استقلاب المواد الغذائية التي يتم تناولها يومياً، ما يساهم في علاج العديد من مشاكل الهضم، مثل الإمساك والانتفاخات، وبالتالي يساعد على تنحيف منطقة البطن.

التدليك اللمفاوي

هو أسلوب تدليك مريح يقوم بتصريف السائل اللمفاوي عبر العقد اللمفاوية. يساعد في إزالة الفضلات والسموم من أنسجة الجسم وتجديد مناعته، كما يعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي، هذا إضافة إلى التعب، التوتر والإرهاق التي تساهم إلى حدٍّ كبير في الشراهة. وبالتالي، يساعد التدليك اللمفاوي على الاسترخاء، ما يقلل من الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

التدليك العطري

يتم باستخدام العديد من الزيوت العطرية التي تمتاز برائحتها الذكية والنفاذة، حيث تعمل على التخفيف من حدة التوتر والقلق، وتزيد نسبة الطاقة في الجسم، الأمر الذي يساعد على إنقاص الوزن.

كيفية تدليك البطن للتنحيف

الصورة من Freepik

إستلقي على ظهرك بشكل مستقيم على سطح صلب ومسطح.

أفركي يديك بقوة حتى تشعري بالحرارة، ثم ضعي إحداهما بشكل مسطح على منتصف بطنك.

قومي بفركه ببطء مع ضغط لطيف في دوائر صغيرة باتجاه عقارب الساعة حول منطقة السرة، ثم اجعلي الدوائر أكبر بشكل تدريجي.

يجب أن تستغرق كل دائرة من ثانية إلى ثانيتين.

إستمري في المساج لمدة دقيقتين، ثم أعيدي الكرّة بالاتجاه المعاكس لعقارب الساعة.

إتبعي هذه الطريقة في مساج البطن للتنحيف مرتين في اليوم، قبل تناول وجبة الفطور ومباشرة قبل الخلود إلى النوم.

محاذير مساج البطن للتنحيف

تجنبي استخدام هذه التقنية مباشرة بعد تناول وجبة ثقيلة أو تحتوي على كمية كبيرة من التوابل قبل بضع ساعات من إجراء التدليك للبطن.

إذا كنت حاملاً.

استشارة الطبيب قبل إجراء مساج للبطن إن كنت تعانين من أي مشكلة صحية.

إذا كانت لديك حصوات في المثانة أو الكلى أو المرارة.

تعانين من ارتفاع ضغط الدم.

قرحة في الأمعاء أو المعدة.

فتق أو التهاب في الرحم، المثانة أو المبايض أو قناتي فالوب.

إذا كنت قد أجريت عملية جراحية في البطن مؤخراً.

الحرص على شرب كميات وفيرة من الماء بعد إجراء التدليك للبطن.

فوائد تدليك البطن

يساعد التدليك على إرخاء عضلات البطن، ما يساعد على تحفيز عملية الهضم، وبالتالي التخلص من الإمساك والتخفيف من أعراضه، من خلال قدرته على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل مرور الطعام في الجهاز الهضمي.

يساعد على شدّ عضلات البطن.

يحسن من عملية توزيع الدهون في الجسم.

يساهم في شد الجلد المترهل، خاصة بعد الولادة.

يخفف من الآلام المصاحبة للدورة الشهرية

ينشط الدورة الدموية، ويساعد على تخليص الجسم من الدهون المتراكمة حول منطقتي الخصر والبطن.

وصفات طبيعية لمساج البطن من أجل التنحيف

يمكنك سيدتي الاستعانة ببعض المكونات الطبيعية، تعدين منها خلطات تطبقينها على منطقة البطن ومن ثم تدليكها، لتحصلي على نتائجة مضاعفة، من بين هذه الخلطات:

الصورة من Pexels

مساج لتنحيف البطن بزيت الزيتون

يوضع كوب من زيت الزيتون في وعاء على النار إلى أن يغلي.

يضاف له كوبان من الزنجبيل الطازج والمبشور.

يترك الخليط لبضع دقائق على النار، ثم يرفع ويترك حتى يبرد.

يحفظ في وعاء ليدهن منه البطن بحركات دائرية بالاتجاهين.

يغطى البطن بكيس من النايلون أو الـ Cling Film.

ينصح بممارسة بعض التمارين الرياضية لمضاعفة فعاليته في تنحيف البطن.

مساج لتنحيف البطن بخل التفاح

تمزج ملعقتان من خل التفاح مع ملعقة من زيت الليمون، ملعقة من زيت النعناع وأخرى من زيت الزنجبيل.

تدهن منطقة البطن بالمزيج وتدلك بحركات دائرية بالاتجاهين.

يترك الخليط لمدة تتراوح بين ¼ إلى ½ ساعة، ثم تغسل بالماء الفاتر.

مساج لتنحيف البطن بالقهوة

الصورة من Freepik

تمزج ملعقتان كبيرتان من القهوة المطحونة أو البن مع القليل من الماء الدافىء للحصول على خليط متماسك القوام.

يوزع على منطقة البطن ويدلك لمدة 5 دقائق باتجاه عقارب الساعة، ثم 5 دقائق أخرى بالاتجاه المعاكس.

تكرر هذه الخطوات لمدة ½ ساعة يومياً أو يوماً بعد يوم.

مساج لتنحيف البطن بالقرفة