شكرا لقرائتكم خبر عن زبدة الفول السودانى مفيدة لطفلك بشروط.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زبدة الفول السوداني مفيدة للأطفال لا شك في ذلك، فهي غنية بالكثير من الأحماض الدهنية الصحية التي يحتاجها الطفل لبناء جسمه ونموه وتعزيز ثقته، هذا ما أكدته الدكتورة داليا بهجت استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة جامعة عين شمس.

زبدة الفول السوداني تحتوي على الدهون الصحية التي لا تزيد نسب الكوليسترول في الدم كما أنها تعمل على خفض نسب الدهون في الدم لأنها تدخل للجسم أحماض دهنية غير مشبعة، كما أنها تحتوي على مكونات تساعد على زيادة النشاط والحيوية والقوة، لذلك فهي غذاء فعال للطفل ومفيد في الوقت ذاته.

وتابعت استشاري التغذية أن زبدة الفول السوداني يمكن إعطاؤها للطفل في شكل سندوتشات بخبز صحي ولكن بشروط لأن سعراتها الحرارية عالية، ما يزيد من فرص إصابة الطفل بالسمنة إذا ما أسرف في تناولها لذا لابد من ضبط كميات تناولها بما يعادل حوالي سندوتش واحد في اليوم، ويمكن تناولها يوما بعد يوم كوجبة إفطار أو عشاء مميزة وصحية، ويفضل أيضًا اختيار النوعيات التي لا تحتوي على السكر والزيوت المضافة حتى لا تزيد نسب السكر في دم الطفل وتضطرب عملياته الحيوية.

يفضل أيضًا أن تقوم الأم بصنعها منزليا فهي سهلة الصنع للغاية، فهي عبارة عن فول سوداني يخفق جيدًا دون إضافة أية إضافات أخرى سوى العسل للتحلية، وهو أمر اختيارى، يمكن أيضًا إعطاؤها للطفل فى اللانش بوكس الخاص بالمدرسة، لإمداده بالحيوية والنشاط، تزيد الدهون الصحية من نسب تركيز وانتباه الطفل.