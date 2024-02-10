نظام غذائي سريع لحرق الدهون قبل يوم الحب

بيروت - نادين محمد -

لا تحتمل أي سيدة وزنها الزائد وتسعى بسرعة لانقاصه بمختلف الوسائل. اليوم وقبل ايام من الاحتفال بـ يوم الحب، يمكن خسارة وزنك بفضل رجيم صحي وسريع . لكن لا يكفي أن تعتمدي على الحمية فقط بل يجب ممارسة التمارين الرياضية التي ستساعدك على التخسيس بسرعة وحرق الدهون المتراكمة.

رجيم صحي لـ حرق الدهون بسرعة

اليوم الأول



وجبة الإفطار: خبز القمح – بيضة مسلوقة – بعض من اللوز – كوب شاي أخضر.

وجبة الغداء: كوب من الزبادي – سلطة الخضار، ويمكن تناولها مع قطع التونة مضاف أليها الليمون زيت الزيتون.

وجبة العشاء: شوربة العدس، ويمكن تناولها قبل ساعات من النوم.



اليوم الثاني



وجبة الإفطار: طبق من حبوب الشوفان مضاف اليه الفاكهة، علاوة على المكسرات.

وجبة الغداء: طبق الخضروات الورقية والمتمثلة في كرفس، لفت، علاوة على الملفوف.

وجبة العشاء: قطعة من الدجاج المشوي مع طبق من شورة الخضار.



اليوم الثالث



وجبة الإفطار: كوب من الشاي – بيضة واحدة مخفوقة.

وجبة الغداء: طبق من السلطة مضاف له القليل من التوابل.

وجبة العشاء: سمك مشوي – طبق من الخضار كالسبانخ أو القليل من الكوسا.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار: عصير السبانخ مضاف له موز وهو من المشروبات التي تعمل على زيادة الحرق.

وجبة الغداء: تناول كوب من الزبادي – 2 حبة من البيض مسلوق.

وجبة العشاء: دجاج مشوي أو لحم مشوي مع توابل الثوم – طبق صغير من الأرز – علاوة على القليل من الخضار.

اليوم الخامس



وجبة الإفطار: كوب من الشاي – طبق من الحبوب الكاملة.

وجبة الغداء: كوب من الزبادي – فاكهة الرمان – طماطم أو جزر.

وجبة العشاء: طبق من شوربة المشروم – طبق من الخضار، ويفضل تناولهم قبل النوم بعدة ساعات.

اليوم السادس



وجبة الإفطار: حبة من الموز – شكولاتة داكنة.

وجبة الغداء: الدجاج المشوي أو اللحم المشوي خالي الدهن – الخضار – البطاطا الحلوة.

وجبة العشاء: كوب من الزبادي – علبة من التونة بدون زيت.

اليوم السابع



وجبة الإفطار: كوب من الشاي الأخضر – طبق من البيض المقلي مع الفاصوليا المطبوخة.

وجبة الغداء: كوب من الزبادي علاوة على طبق من السلطة.

وجبة العشاء: طبق من شوربة الخضار أو شوربة المشروم – قطعة من الدجاج المشوي.

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