صحة ورشاقة

نظام غذائي سريع لحرق الدهون قبل يوم الحب

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zeina.berjaoui 0 تبليغ

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بيروت - نادين محمد -  

لا تحتمل أي سيدة وزنها الزائد وتسعى بسرعة لانقاصه بمختلف الوسائل. اليوم وقبل ايام من الاحتفال بـ يوم الحب، يمكن  خسارة وزنك بفضل رجيم صحي وسريع . لكن لا يكفي أن تعتمدي على الحمية فقط بل يجب ممارسة التمارين التي ستساعدك على التخسيس بسرعة وحرق الدهون المتراكمة.

 

رجيم صحي لـ حرق الدهون بسرعة

 

 

اليوم الأول


 وجبة الإفطار: خبز القمح – بيضة مسلوقة  – بعض من اللوز  – كوب شاي أخضر.
وجبة الغداء:  كوب من الزبادي  – سلطة الخضار، ويمكن تناولها مع قطع التونة مضاف أليها الليمون زيت الزيتون.
 وجبة العشاء: شوربة العدس، ويمكن تناولها قبل ساعات من النوم.


اليوم الثاني


وجبة الإفطار: طبق من حبوب الشوفان مضاف اليه الفاكهة، علاوة على المكسرات.
وجبة الغداء: طبق الخضروات الورقية والمتمثلة في كرفس، لفت، علاوة على الملفوف.
 وجبة العشاء: قطعة من الدجاج المشوي مع طبق من شورة الخضار.

 


اليوم الثالث


 وجبة الإفطار: كوب من الشاي – بيضة واحدة مخفوقة.
وجبة الغداء: طبق من السلطة مضاف له القليل من التوابل.
وجبة العشاء: سمك مشوي – طبق من الخضار كالسبانخ أو القليل من الكوسا.

اليوم الرابع

 وجبة الإفطار: عصير السبانخ مضاف له موز وهو من المشروبات التي تعمل على زيادة الحرق.
وجبة الغداء: تناول كوب من الزبادي – 2 حبة من البيض مسلوق.
 وجبة العشاء: دجاج مشوي أو لحم مشوي مع توابل الثوم – طبق صغير من الأرز – علاوة على القليل من الخضار.

 

اليوم الخامس


 وجبة الإفطار: كوب من الشاي – طبق من الحبوب الكاملة.
وجبة الغداء: كوب من الزبادي – فاكهة الرمان – طماطم أو جزر.
 وجبة العشاء: طبق من شوربة المشروم  – طبق من الخضار، ويفضل تناولهم قبل النوم بعدة ساعات.

اليوم السادس


وجبة الإفطار: حبة من الموز – شكولاتة داكنة.

وجبة الغداء: الدجاج المشوي أو اللحم المشوي خالي الدهن – الخضار – البطاطا الحلوة.
وجبة العشاء: كوب من الزبادي – علبة من التونة بدون زيت.

 

اليوم السابع


 وجبة الإفطار: كوب من الشاي الأخضر – طبق من البيض المقلي مع الفاصوليا المطبوخة.
وجبة الغداء: كوب من الزبادي علاوة على طبق من السلطة.
 وجبة العشاء: طبق من شوربة الخضار أو شوربة المشروم – قطعة من الدجاج المشوي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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