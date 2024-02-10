شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تلف الكبد تظهر على قدميك.. منها تشقق الكعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الكبد هو أحد أهم أعضاء الجسم ومن المهم أن تقوم بالخطوات اللازمة التي تمنع تعرضه للتلف، عندما يتضرر الكبد، فإنه لا يستطيع القيام بوظائفه التي يمكن أن يكون لها في النهاية تأثير على الجسم بأكمله، ومع ذلك، إذا تمكنت من اكتشاف تلف الكبد في المراحل المبكرة، فيمكن اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع المزيد من الضرر، في هذا التقرير نتعرف على أعراض تلف الكبد التي تظهر في القدمين، بحسب موقع "تايمز ناو".

أعراض تلف الكبد التي تظهر في القدمين

الخطوة الأولى لاكتشاف أعراض تلف الكبد يمكن رؤية علامات في أجزاء مختلفة من الجسم، وبحسب الخبراء فإن القدمين يمكن أن تتأثر بسبب أمراض الكبد فيما يلي بعض علامات تلف الكبد التي يمكنك ملاحظتها على قدميك.

بقع حمراء وبنية

من الأعراض الشائعة التي تظهر لدى مرضى السكري وكذلك إذا كان شخص ما يعاني من تليف الكبد أو التهاب الكبد أو حتى الكبد الدهني، ففي كثير من الأحيان تكون الدورة الدموية سيئة للغاية في الجزء السفلي من الجسم، وسترى هذه البقع الحمراء الصغيرة وما يشبه لون الصدأ البني، وربما متقشرة في بعض الأحيان نقاط صغيرة أو أصباغ تشبه إلى حد ما الكدمات.

الكبد له علاقة كبيرة بعوامل التخثر، وفيتامين K، وعندما تفقد وظائف الكبد، يمكن أن يكون لديك الكثير من الأشياء مثل الكدمات والبقع المتغيرة اللون في أجزاء مختلفة من الجسم.

الدوالى

تظهر هذه بشكل شائع في الجزء السفلي من الكاحل ولكن يمكن أن تحدث في أي مكان في الجسم. وتعنى أن الكبد لم يعد قادرًا على تنظيم هرمون الاستروجين، لذلك لدينا هذه الكمية الزائدة غير المنظمة من الاستروجين التي تطفو حول الجسم ويميل الاستروجين إلى توسيع الأوعية الدموية ويخلق نوعًا من تأثير تجمع الأوعية الدموية في الدم.

مشكلة وجود هذا الاستروجين الإضافي هي أن الاستروجين الزائد يمكن أن يلحق الضرر بالكبد ويخلق أشياء مثل الكبد الدهني ومشاكل في القناة الصفراوية التي يمكن أن تؤدي إلى حصوات المرارة.

تشقق الكعبين وجفافهما

عندما يكون لديك نقص في أوميجا 3، فإنك تميل إلى الإصابة بالكعب الجاف والمتشقق، يقوم الكبد بإنتاج الصفراء، وتساعدك الصفراء على تكسير وامتصاص الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون بالإضافة إلى العناصر الغذائية القابلة للذوبان في الدهون مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية ولكن مع ضعف وظائف الكبد، فإننا لا ننتج كمية الصفراء التي نحتاجها للمساعدة في استخلاص أحماض أوميجا 3 الدهنية.

حكة القدمين

حكة القدمين تحدث لأن الصفراء التي ينتجها الكبد سميكة للغاية ثم تعود الصفراء إلى الكبد ثم تعود إلى الدم ، ثم تعود إلى الأنسجة ويمكن أن يظهر على شكل حكة.

مشاكل أظافر القدمين

هناك مشاكل يمكن أن تحدث مع أظافر القدم مع تلف الكبد منها فطريات الأظافر، تشوهات الأظافر، الكالو.