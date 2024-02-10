شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض ضغط.. تجنب هذه الأطعمة لتحافظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائي الصحي من أهم الخطوات للوقاية من الأمراض، ومنها ارتفاع ضغط الدم، والذي إذا لم تتم معالجته يمكن أن يكون له آثار لاحقة كارثية مثل الأزمة القلبية والسكتة الدماغية، والنظام الغذائي له تأثير كبير على مستويات ضغط الدم لديك، وفي هذا التقرير نتعرف على أطعمة يجب على مريض الضغط المرتفع تجنبها، بحسب موقع "تايمز ناو".

أطعمة يجب على مريض الضغط المرتفع تجنبها 1- الملح والصوديوم

يعد الملح أحد الأسباب الرئيسية للارتفاع الكبير في مستويات ضغط الدم لديك وبحسب الدراسات فإن الملح يؤثر على توازن السوائل في الدم.

على الرغم من أهمية الملح للصحة، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون له آثار جذرية وبحسب الخبراء، يجب ألا تتناول أكثر من 2300 ملج من الصوديوم – أي ما يعادل ملعقة صغيرة من الملح – يومياً.

معظم الملح يأتي من الأطعمة السريعة والمصنعة، وهي:

- الخبز

- البيتزا

- السندوتشات

- اللحوم الباردة

2 - السكر

وفقا للخبراء، السكر هو السبب الرئيسي الآخر الذي يزيد من ضغط الدم بعدة طرق، وبحسب الدراسات فإن السكر - وخاصة المشروبات المحملة بالسكر - تساهم في زيادة الوزن لدى البالغين والأطفال على حد سواء كما أنه يزيد من السمنة، التي تعد من العوامل الرئيسية للعديد من الأمراض التي تهدد الحياة.

وفقا لدراسة، ذكرت النساء المصابات بارتفاع ضغط الدم أن انخفاض السكر بمقدار 2.3 ملعقة صغيرة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بمقدار 8.4 ملم زئبقي في ضغط الدم الانقباضي وانخفاض 3.7 ملم زئبق في ضغط الدم الانبساطي.

توصي جمعية القلب الأمريكية بالحدود اليومية التالية للسكر المضاف:

6 ملاعق صغيرة أو 25 جراماً للإناث

9 ملاعق صغيرة، أو 36 جراماً، للذكور

التدخين

وبصرف النظر عن ذلك، فإن أحد أكبر العادات التي تضر بصحتك هو التدخين، ويقول الخبراء إن التدخين يسبب ارتفاعًا مؤقتًا في ضغط الدم، وفي كل مرة تدخن فيها، فإنك ترفع ضغط دمك على الفور عن طريق تنشيط الجهاز العصبي الودي.

يزيد تدخين السجائر أيضًا من خطر تراكم المواد الدهنية المعروفة باسم الترسبات داخل الشرايين، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم تصلب الشرايين، والتي يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا تركت دون علاج.

علامات وأعراض ارتفاع ضغط الدم

يُعرف ارتفاع ضغط الدم غالبًا بأنه حالة صامتة نظرًا لأن العديد من الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق. وعندما تحدث الأعراض، فهي تشمل:

- الدوخة

- الصداع

- نزيف في الأنف

- رؤية ضبابية أو غير واضحة

- ضيق التنفس

- سرعة نبضات القلب

- البول الأحمر أو الوردي