شكرا لقرائتكم خبر عن هل الموجات فوق الصوتية آمنة أثناء الحمل؟.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال فترة الحمل، يجب على المرأة التأكد من أنها بصحة جيدة وآمنة من أجل طفلها، في كثير من الأحيان، يكون هناك خوف من إجراء الموجات فوق الصوتية، على الرغم من أنها ممارسة روتينية خلال فترة الحمل وينصح بها الأطباء.

وكشف الدكتور هانى فوزى استشارى أمراض النساء والتوليد جامعة عين شمس، عن أن الموجات فوق الصوتية قبل الولادة أو الحمل هي طريقة تستخدم الموجات الصوتية لتوضيح صورة لطفلك على الشاشة، كما يستخدمه الطبيب للتحقق من صحة الطفل واكتشاف ما إذا كانت هناك أي مضاعفات.

وحول ما إذا كانت الموجات فوق الصوتية آمنة أم لا، أوضح طبيب أمراض النساء أنه من الآمن تمامًا إجراء ذلك أثناء الحمل ومنها الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، موضحا أن هناك اختلاف بين الموجات فوق الصوتية والأشعة السينية.

وقال الطبيب إنه على عكس الأشعة السينية، تعتمد الموجات فوق الصوتية على موجات صوتية غير ضارة، مما يجعلها آمنة لمختلف الأشخاص، بما في ذلك تحديد الحمل، والكشف عن العيوب الخلقية، ومراقبة نمو الطفل، وحديثا تم استخدامها إجراء بعض العمليات داخل الرحم"

وفقًا للطبيب، فأنه يتم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية قبل الولادة من أجل، تأكيد الحمل وأشكاله مثلا إذا كان الحمل خارج الرحم أو الحمل العنقودي أو الإجهاض أو غيرها من مضاعفات الحمل المبكر، بالإضافة إلى تحديد عمر الحمل للطفل وموعد ولادته، والتحقق من نمو الطفل وحركته ومعدل ضربات قلبه، وموقع المشيمة، واكتشاف مشاكل في أعضاء الطفل وعضلاته وعظامه.