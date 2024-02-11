شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن جراح القلب “مجدي يعقوب” يكشف “سر” عادة يقوم بها يوميًا للحفاظ على صحة القلب والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات كشف جراح القلب المصري الشهير الدكتور مجدي يعقوب سر الحفاظ على قلب صحي. وقال خلال تصريحات صحفية على هامش حصوله على جائزة الشيخ زايد للأخوة الإنسانية في دورتها الخامسة لعام 2024: إن “الرياضة واتباع نظام غذائي صحي أمر مهم جدا في الحفاظ على صحة القلب”. وأضاف:” أنا شخصيا أمشي يوميا 8000 خطوة وهذا أمر مهم جدا للحفاظ على القلب”.