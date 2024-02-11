أسباب التهاب الحلق وكيفية علاجه بطرق طبيعية

بيروت - نادين محمد - أسباب عديدة للشعور بألم الحلق الحارق فقد يكون بسبب أعراض الشائعة للعدوى أو حالة طبية كامنة ، يمكن علاج الحلق المحترق في المنزل ولكن في بعض الأحيان يتطلب تدخلًا طبيًا في الوقت المناسب. إليك بعض الطرق البسيطة حول كيفية التخلص من الإحساس بالحرقان في الحلق.

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أعراض التهاب الحلق

ينتج الإحساس بالحرقان عن التهاب في الجزء الخلفي من الحلق. عندما يستجيب جسمك للإصابة، فإنه يزيد من الدورة الدموية ويسبب تورمًا وألمًا في الجزء الخلفي من حلقك.

قد يصاحب الإحساس بالحرق الملتهب أعراض أخرى أيضًا وهي كالتالي:

احمرار

تورم

حمى

الصداع

ألم الحلق

مشكلة في البلع

الغثيان والقيء

تورم الغدد الليمفاوية

تعب

بحة في الصوت

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الأسباب الرئيسية للحرق في الحلق

يمكنك تطوير إحساس بالحرقان في حلقك بسبب أي من الحالات الطبية التالية:

1. مرض الجزر المعدي المريئي

عندما يكون المريء ضعيفًا أو مسترخيًا جدًا ، فإنه يسمح لحمض المعدة بالتدفق إليه مرة أخرى ، مما يخلق إحساسًا بالحرقان في حلقك. وهذا ما يسمى أيضًا حرقة المعدة . فيما يلي قائمة بأعراض أمراض القلب والأدوية المصاحبة لحرقة المعدة:

طعم حامض / حمضي في الفم

نتوء في الحلق

السعال

صفير

الغثيان والقيء

ألم في الصدر

2. كريات الدم البيضاء المعدية

يُعرف أيضًا باسم مرض التقبيل ، وهو مرض معد يتميز بالتهاب البلعوم أو الالتهاب في الجزء الخلفي من الحلق. يمكن أن ينتقل من خلال الاتصال عن طريق الفم أو مشاركة المشروبات والأواني.

عادة ما يُرى التهاب البلعوم لدى المراهقين ، ويرافقه أعراض أخرى مثل :

تضخم الغدد الليمفاوية

تعب

حمى

التهاب في الحلق

قلة الشهية

صداع

3. التنقيط الأنفي

عندما يلامس جسمك مواد غريبة مثل مسببات الأمراض أو المهيجات ، فإنه يؤدي إلى التهاب البلعوم ، مصحوبًا بتراكم المخاط في حلقك ، مما يسبب التهابًا أو إحساسًا بالحرقان وتعد بعض الأعراض الأخرى المرتبطة بالتنقيط بعد الأنف هي :

السعال

انسداد الأنف

مخاط لزج

4. التهاب اللوزتين

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التهاب اللوزتين يحدث نتيجة لعدوى بكتيرية أو فيروسية وله أعراض مثل :

التهاب الحلق

حمى

تورم الغدد الليمفاوية

إفرازات اللوزتين

عسر البلع

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5. متلازمة حرق الفم

تتميز بحرقان في الفم والحلق ، قد تكون متلازمة الفم الحارقة نتيجة رد فعل تحسسي تجاه الطعام أو العدوى. يرافقه أعراض مثل:

ألم في فمك

جفاف الفم

طعم حامض أو مر في فمك

6. سرطان المريء

في حالات نادرة ، قد يكون التهاب الحلق علامة على سرطان المريء . يعتبر السرطان الثامن الأكثر شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، فيما يلي الأعراض المرتبطة بسرطان المريء :

مشكلة في البلع

ألم في الصدر

بحة في الصوت

ابتلاع مؤلم

7. التهاب المريء

التهاب المريء هو التهاب المريء الناجم عن الالتهابات أو الإصابة أو الإشعاع. بعض الأعراض الشائعة لالتهاب المريء تشمل :

حرقة في المعدة

مشكلة في البلع

السعال المزمن

ألم في الصدر

8. الحساسية

قد لا يتمكن الأفراد الذين يعانون من عدم تحمل البروتين من هضمه بشكل صحيح. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الحساسية في الأمعاء ، والتي قد تسبب حرق الحلق.

قد يشعرين أيضًا بالحكة على الشفاه أو اللسان أو الحنك . يمكن أن تتزامن أعراض حساسية البروتين مع أعراض أخرى بما في ذلك:

القيء

إسهال

تورم على الوجه

طفح جلدي

أفضل العلاجات المنزلية لعلاج الإحساس بالحرقان في الحلق

يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تساعد في تهدئة الألم أو الإحساس بالحرقان في حلقك، وتعد أبرز العلاجات كالتالي:

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الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة.

تناول الكثير من الماء لتقليل الجفاف والوجع في الحلق.

تناول السوائل الدافئة مثل العسل أو الليمون أو شاي الزنجبيل.

تناول حساء الدجاج الدافئ.

الغرغرة بالماء المالح الفاتر للمساعدة في تقليل الألم .

تناول أدوية الألم التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الإيبوبروفين أو أدفيل لالتهاب الحلق.

متى ترى الطبيب



إذا فشلت العلاجات المنزلية في تخفيف تهيج حلقك واستمر حرق حلقك لأكثر من 10 أيام ، فاستشيري طبيبك. أيضًا ، إذا كان الحلق المحترق مصحوبًا بالأعراض التالية ، فأنت بحاجة إلى مساعدة طبية:

حمى

ألم في الصدر

صعوبة في التنفس

عدم الراحة أثناء البلع

التعب الشديد

صديد في حلقك

بحة في الصوت

المصدر :هيلث لاين