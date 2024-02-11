شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض سكر خلي بالك من أسنانك.. نصائح للعناية بالفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مريض السكر عرضة لمشاكل بالفم والأسنان واللثة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة، الذي أكد أن كثيرًا من العوامل تؤدي إلى اضطراب صحة الفم لمريض السكر والتي منها:

الكثير من العوامل تزيد خطر الإصابة بمشكلات وأمراض اللثة والأسنان لمريض السكر فاضطراب مستويات السكر تعمل على نمو البكتيريا والفطريات في الفم، فضلاً عن قلة إنتاج اللعاب، فالمرضى أكثر عرضة لزيادة الالتهابات في الجسم كما أن اضطراب السكر وارتفاعه قد يساعد على تهشم الأسنان السريعة وفقدانها.

والحالة الالتهابية وصعوبة الالتئام التي تصيب أغلب مرضى السكر تساعد بشكل كبير على زيادة مشكلات اللثة والأسنان، لذا قال الدكتور أحمد الجمال استشاري أمراض السكر والباطنة أن على مريض السكر الاهتمام بصحة الفم والأسنان وذلك لزيادة فرص إصابة اللثة والأسنان والفم بمشكلات نتيجة الجفاف ولذا قدم مجموعة من النصائح أهمها:

- ترطيب الفم الدائم بشرب المياه على مدار ساعات اليوم

- الاهتمام بتنظيف الأسنان جيدًا مرتين بمعجون الأسنان

- الاهتمام بالبعد عن المشروبات الغنية بالسكر نظرا لأنها تعمل على اضطراب نسب السكر في الدم فضلا عن أنها تزيد من فرص مشكلات الفم والاسنان

- العرض على المختص بمجرد ظهور أية مشكلة في الفم أو اللثه مثل الالتهابات أو الآلام أو جفاف الفم

- ضرورة التحكم في نسب السكر في الدم وضبطه من خلال تناول الطعام الصحي وأدوية السكر بشكل منظم حتى لا تحدث اضطرابات في مستواه وتؤثر على الفم

- المضمضة أمر في غاية الأهمية بالمياه لأنه ينظف الفم قدر الإمكان من احتمالية تراكم البكتيريا

- الزيارة الدورية لطبيب الأسنان هامة للغاية لمرضى السكر

- التدخين يضر مريض السكر، ويضر سلامة الفم والاسنان، لذا لابد من العناية بالفم والبعد عن التدخين