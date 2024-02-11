شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض التهاب الشعب الهوائية وطرق العلاج الآمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تشعر بالسعال المستمر مع كثرة تكوين المخاط والصفير عند التنفس وضيق التنفس؟..فهذا يعني أنك مصاب بالتهاب الشعب الهوائية، وذلك وفقًا لموقع healthshots.

إذا تركت التهاب الشعب الهوائية دون علاج، فقد يكون لها أعراض أكثر خطورة مثل فقدان الوزن وتورم الكاحلين وتورم القدمين والساقين بالإضافة إلى ضعف العضلات السفلية، و لذلك، من الضروري تشخيص وعلاج التهاب الشعب الهوائية المزمن في أسرع وقت .

وقدم التقرير، أبرز أعراض التهاب الشعب الهوائية، ومنها:

- سعال

- إنتاج البلغم الذي قد يكون أصفر أو أبيض

- ضيق التنفس الذي يكون أسوأ عند بذل مجهود

- الصفير

- تعب

- صداع

- الخفقان

- وفي الحالات المتقدمة، يحدث تورم في الساقين ويتحول لونهما إلى اللون الأزرق بسبب نقص

ما هي أسباب التهاب الشعب الهوائية؟

يحدث التهاب الشعب الهوائية بسبب المهيجات التي يمكن أن تلحق الضرر بالرئتين أو تؤثر على المسالك الهوائية، و السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب الشعب الهوائية هو عادة التدخين ، إن المواد الكيميائية أثناء التدخين تسبب تورم أنابيب التنفس، فإن الهياكل الطبيعية الشبيهة بالشعر في أنابيب التنفس تصبح بطيئة في عملها، وبالتالي تراكم للإفرازات، و تبدأ الغدد الموجودة في مجرى الهواء بفرط نشاطها وتنتج المزيد من الإفرازات، و يزداد حجم العضلات المحيطة بأنبوب التنفس وتضيق هناك عن طريق اختناق أنابيب التنفس.

وقد تشمل الأسباب الأخرى التعرض المفرط لتلوث الهواء أو الأبخرة الكيميائية أو الغبار.

طرق علاج التهاب الشعب الهوائية هي: - موسعات الشعب الهوائية

هذا نوع من الأدوية يجعل التنفس أسهل. يريح الرئتين ويوسع الشعب الهوائية، ويخفف من الاختناق في أنابيب الشعب الهوائية.

- المضادات الحيوية

يمكن أن تكون المضادات الحيوية مفيدة جدًا في حالة وجود عدوى تسبب المشكلة. وهذا مفيد عندما تكون العدوى البكتيرية هي السبب الجذري.

- مضادات الإلتهابات

هذا علاج مضاد للالتهابات. وهذا يساعد على تقليل الالتهاب في أنابيب التنفس ويعتبر أيضًا علاجًا رائعًا للربو.

- علاج البلغم

يمكن استخدامها لتخفيف البلغم. تساعد هذه الأدوية على تكسير المخاط حتى يتمكن من التخلص بشكل فعال من الرئتين.

- الأكسجين

يمكن استخدام الأكسجين للحفاظ على مستويات الأكسجين. وهذا مفيد جدًا في التهاب الشعب الهوائية المزمن، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأكسجين منخفضًا بسبب ضعف احتياطيات الرئة.

- إعادة التأهيل البدني

يلعب النشاط البدني وممارسة الرياضة دورًا حيويًا في إعادة المريض إلى الأداء الطبيعي.

- تغييرات نمط الحياة

الإقلاع عن التدخين هو أول وأهم تغيير في نمط الحياة يجب تنفيذه. تجنب أي دخان غير مباشر. تناول طعامًا جيدًا، لأن ذلك سيساعد على تقوية مناعتك أيضًا.