شكرا لقرائتكم خبر عن شرب المياه قبل النوم مباشرة في الشتاء.. نصائح ومحاذير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرب المياه قبل النوم مباشرة أحد أهم العادات التي يعتادها البعض، خاصة أن له بعض الآثار الإيجابية وأخرى سلبية هذا ما أكده تقرير نشر في موقع كيورا المعني بالصحة العامة.

وأوضح أن أضرار شرب الكميات الكبيرة من المياه قبل النوم قد يؤدي إلى اضطرابات النوم نتيجة امتلاء المثانة لأكثر من مرة، ويحتاج الإنسان للاستيقاظ في الليل لاستخدام الحمام، هذا الإضطراب في النوم قد يؤدي إلى الإرهاق والوهن وقد يعاني البعض من اضطرابات في المعدة نتيجة الارتجاع المريئي فضلاً عن مرضى سلس البول الذين يعاونون من مشكله كبيرة إذا تناولوا الماء قبل النوم.

وفي السياق ذاته نصح الدكتور محمد المنسي استشاري الباطنة والجهاز الهضمي قصر العينى، بأن شرب المياه قبل النوم مباشرة يجب أن يكون بكميات معتدلة ولكنه، أمر محمود وليس ضارًا إلا في الحالات المرضية مثل سلس البول وغيرها، وشرب المياه يجب أن يقسم على مدار اليوم وعلى عدد ساعاته من 2 لتر وحتى 4 لتر لسلامة الجسم وترطيبه وحمايته من الجفاف خاصة في ليالي الشتاء

كذلك يساعد شرب المياه قبل النوم على الترطيب وتعزيز الدورة الدموية ودرجة حرارة الجسم، وإذا تناوله الإنسان بنسبة بسيطة ساعة ذلك على النوم بأريحية دون الشعور بالعطش أثناء النوم، فضلا عن الشعور بالراحة وتقليل حدة الاضطراب في الجسم نتيجة قلة الترطيب

أما عن الجهاز الهضمي والإخراج فيوضح دكتور محمد أن شرب المياة يعزز من الهضم الجيد إذا ما قسمنا أكواب المياه على مدار ساعات اليوم فضلا عن أنه يعزز من الدورة الاخراجية ويقي الجسم من الإصابة بالإمساك الذي يشيع الإصابة به فيه فصل الشتاء