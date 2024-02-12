أسباب انتفاخ العين وكيفية التخلص منها

بيروت - نادين محمد - يلاحظ الكثيرون أن هناك انتفاخ تحت العين أول شيء في الصباح ولكنه يتحسن مع مرور اليوم ويختفي مع مرور الوقت فبالنسبة للكثيرون، فإن وسادة الدهون التي تسند مقل العيون تميل إلى البروز أكثر بمرور الوقت، لأن العضلات التي تربطها بالجمجمة ترتخي مع تقدم العمر.ومع ذلك يمكن أن تؤدي حالات مثل الوذمة الوعائية، ورد الفعل التحسسي الخطير، وأمراض الغدة الدرقية مثل مرض جريفز إلى انتفاخ العيون. على الرغم من أن هناك احتمال أن يكون الانتفاخ لديك مرتبطًا بمشكلة طبية أكثر خطورة، إلا أن الانتفاخ تحت العينين عادة ما يكون قابلاً للعلاج بشكل كبير.إليك الأسباب التي قد تجعلك تعاني من انتفاخ العيون وكيفية طرق علاجها للعودة إلى شكلها الطبيعي في أسرع وقت.

النوم الغير كافي

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قلة النوم من أشهر اسباب الانتفاخ تحت العين فقد أثبتت الدراسات أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم يمكن أن يسبب لك تورم تحت العين، خاصة إذا كنت متوترة.

أيضاً قلة النوم يمكن أن تضعف العضلات حول عينيك بالإضافة إلى فقدان الكولاجين في الجلد تحت العينين، مما يؤدي إلى تجمع السوائل في تلك المنطقة فتصبح منتفخة و قد يستمر التورم تحت العين بسبب قلة النوم من بضع ساعات إلى 24 ساعة.

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الحساسية الموسيمية ونزلات البرد

العيون المنتفخة تعد أحد الأعراض الشائعة المرتبطة بالحساسية الموسمية فعندما تكون لديك حساسية، ينتقل جسمك إلى وضع الهجوم الكامل عن طريق إطلاق الهستامين مما يسبب التهابًا وتورمًا تحت العينين.

يمكن أن تسبب الحساسية أيضًا تحلل الخلايا البدينة، مما قد يسبب تفاعلًا وتورم يشبه خلية النحل، خاصة حول منطقة العين أيضاً عندما تصابين بالبرد، ستبدو عيناك منتفختين بشكل طبيعي وذلك لأن التجاويف التي تستنزف السوائل من وجهك تكون مسدودة باحتقان الجيوب الأنفية، لذلك تبدو العيون منتفخة.

الدورة الشهرية

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كما هو الحال مع انتفاخ باقي أجزاء جسمك مثل انتفاخ البطن خلال دورتك الشهرية، يمكن لعينيك الاحتفاظ بالمياه أيضًا بسبب ارتفاع مستويات الهرمونات، ليختفي تورم العين الناجم عن الدورة الشهرية بعد بضعة أيام.

أيضاً إذا كنت كثير الجلوس، فمن الممكن أن تعاني من احتباس السوائل. إذا كنت مريضة أو مصابًا وتستلقي كثيرًا، فقد تتجمع السوائل في وجهك. في هذه الحالة، من الجيد النوم في شكل مستقيم قدر الإمكان حتى يتم تصريف السوائل كما أن التحرك وممارسة الرياضة بانتظام لتعزيز الدورة الدموية وإخراج السوائل من الوجه.

التورم الناتج عن البكاء

الانتفاخ الناتج عن البكاء يعد نتيجة لعمل الغدد الدمعية في عينيك وقتًا إضافيًا لإنتاج الدموع. عندما تقوم هذه الغدة بإفراز الدموع، يكون السائل أقل ملوحة وأكثر مائيًا والاختلاف في تركيز الأملاح بين هذه الدموع والأنسجة المحيطة بها يسبب بعض التورم في الجفن وأكياس العين.

مشكلة في الغدة الدرقية

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في معظم الأحيان، لا يمثل انتفاخ العيون مشكلة كبيرة، ولكنه قد يكون أحد الآثار الجانبية لمشكلة صحية أكبر. يمكن للمرضى الذين يعانون من بعض أنواع فرط نشاط الغدة الدرقية أن يصابوا بسماكة الدهون حول أعينهم، مما يسبب انتفاخ العيون. "يمكن أيضًا رؤية أكياس العين المنتفخة في مرض الذئبة والتهاب الجلد والعضلات وأمراض النسيج الضام الأخرى.

. التقدم في السن

قد يكون السبب الأكثر شيوعًا لانتفاخ عينيك الشيخوخة فهي تؤدي إلى إضعاف الأنسجة والعضلات حول العينين ، مما يسبب الانتفاخ تحت العينين.

مشاكل الكلى

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مشاكل الكلى والكبد يمكن أن تكون سبباً لانتفاخ تحت العينين لأن الكلي والكبد فإذا كنت تشعرين كما لو أن جسمك يحتفظ بالماء، فقد يكون من المفيد طلب المساعدة الطبية لفحص كليتيك. وبمجرد عودة إلكتروليتات الدم إلى طبيعتها مع خلل في الكلى أو الكبد، سيتحسن احتباس السوائل ويجب أن يتحسن التورم تحت العين.

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كيف يمكنك التخلص من انتفاخ العين؟

إن وضع الماء البارد أو الثلج على كمادة على عينيك يمكن أن يساعد في تفريغ بعض الانتفاخ. يمكنك أيضًا استخدام قطعة قماش باردة أو تجربة ضمادات جل التبريد أيضاً يمكنك تطبيق ماسك الخيار لأنه يحتوي على نسبة عالية من الماء وباردًا، مما يقلل من الانتفاخ.

يمكنك تطبيق بعض المنتجات للمساعدة في تقليل التجاعيد والتجويف في منطقة أسفل العين مثل كريمات العين التي تحتوي على الكافيين أو وضع أكياس الشاي أسفل العينين، نظرا لاحتوائها على الكافيين فهي تزيد سحب الماء من منطقة أسفل العين وتقلل التورم.

المصدر: هيلث لاين